V Beskydech se usazují tetřevi i díky umělému odchovu. Ochranáři brzy vypustí dalších 15 ptáků

Odchovna tetřevů v Krásné v Beskydech připravuje vypuštění dalších mláďat do volné přírody. Letos se jich podařilo odchovat 16 . Zařízení v Beskydech funguje od roku 2015 a do přírody už odtud lesníci vypustili téměř šedesátku těchto kriticky ohrožených ptáků. Přestože jsou Beskydy poměrně rušné hory, plachá zvířata se tam pomalu znovu zabydlují. Krásná 21:15 29. srpna 2022

„Předkládání čerstvé potravy považujeme za naprosto zásadní, aby se mláďata naučila přijímat potravu, kterou potom budou přijímat také ve volné přírodě,“ říká Adéla Jonáková, pracovnice odchovny v Krásné.

Její kolega nese bednu plnou čerstvého borůvčí. Každé ráno vyráží na borůvky a na mravence. „Obstarávání přirozené potravy je časově a personálně poměrně náročné. Doufáme, že se ten čas a práce vrátí ve vitalitě a životaschopnosti mláďat potom v terénu,“ dodává Jonáková.

Podle ní byly letošní snůšky velmi málo početné. „Ale jsme rádi, že těch 16 mláďat máme. A pokud si třeba dvě ponecháme, tak zbytek můžeme do volné přírody vypustit. Důležité je, aby to byli jedinci, kteří jsou zcela přirozeně vychování, mají vtištěné přirozené vazby a jsou schopni potom přežít,“ vysvětluje pracovnice odchovny.

Nebude to dlouho trvat a letošní mláďata budou z chovných boxů přestěhována do aklimatizačních voliér. Tam pobudou necelý měsíc, než budou vypuštěna do volné přírody.

Ochranáři už do přírody vypustili na šedesát tetřevů. A potvrzují, že v Beskydech se jim tetřevům se usadit.

„Monitoring přinesl velmi pozitivní výsledky – za posledních šest měsíců máme asi 20 hlášení z terénu. Můžeme tak usuzovat, že tetřevi přežijí zimu, udrží se a vydrží také ten ruch tady a predační tlak. Například na Lysé hoře víme o dvou slepicích, které jsou na poměrně malém úseku a prosperují,“ říká Jonáková.

Odchovna tetřevů v Beskydech je úplně na konci Krásné v klidnějším prostředí. Právě to tito plaší ptáci pro svůj vývoj potřebují.