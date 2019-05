V pralese, na stromě i v obchodním centru. Odchyt nebezpečných hadů je v Thajsku každodenní rutinou

Po prudkém dešti před pár týdny objevili hasiči ve vzduchotechnice jednoho obchodního domu živou čtyřmetrovou krajtu. Stáhla se tam za krysami a potkany, které tam vyhnal přívalový déšť. V trubkách je horko a vlhko, had tedy měl ideální podmínky k životu – jen pár metrů nad hlavami zákazníků.

„Po každém větším dešti nám lidé hlásí, že mají nějakého hada v domě. Nejčastěji se do bytu dostanou odpadem z toalety, vyplaví je tam vzedmutá hladina vody. Měli by nás okamžitě zavolat a nezkoušet hada sami chytit,“ vysvětluje jeden z členů speciálního družstva bangkokských hasičů.

Zatímco v městských parcích žijí v korunách stromů známí zelení hadi, takzvané bojgy, kanalizace a vodní kanály jsou oblíbenou dopravní cestou tzv. barmanských pythonů.

„To je skupina škrtičů, kterým se ve městě daří. Nejčastěji je to krajta tmavá. Mají tu dost potravy, protože loví hlavně krysy, potkany, také kočky a varany. Ti největší pythoni skutečně mohou zaútočit i na člověka,“ popisuje Radiožurnálu Taksa Vejsá Račapún z Pasteurova institutu v Bangkoku.

Mnohem nebezpečnější je ale podle něj setkání s obávanou kobrou. Prudký jed kobry monoklové, kobry královské či malajské zmije může zabít i zdravého člověka za pár minut.

„V celém Thajsku hadi každý rok uštknou přibližně deset tisíc lidí. Smrtí končí maximálně pět procent případů. V sousední Barmě je situace mnohem horší, tam zemře až třetina uštknutých lidí,“ vypočítává Račapún.

Rychlá smrt

Hlavním důvodem nízké úmrtnosti je vysoká úroveň thajského zdravotnictví a fakt, že i malé nemocnice v odlehlých horských oblastech mají zásoby různých typů sér. Thajsko je světovou velmocí ve výrobě i exportu sér proti hadímu uštknutí a tyto život zachraňující látky se odtud dovážejí i do Česka.

„Jsme druhým nejstarším zařízením na světě, kde se chovají jedovaté druhy, aby se z jejich jedu vyrábělo sérum. Delší tradici už má jen institut v Brazílii,“ vypráví mi paní Saranya Wangcharoentrakul mezi nasvícenými terárii Pasteurova ústavu.

V tom pravém leží nehybně stočená kobra siamská, která je schopna svůj prudký jed plivnout člověku do očí naprosto neomylně až ze vzdálenosti tří metrů. V levém zase kobra královská – pro Thajce král všech hadů, který nedávno znovu šokoval celou zem.

„Ráno našla babička svou vnučku v posteli mrtvou. Když odkryla deku, dívka měla u nohou stočenou živou kobru. Had v noci vlezl do domu a dívku smrtelně uštkl. Tragédií je i to, že žena vychovávala vnučku od narození, obě měly vlastně jen sebe,“ vypráví mi smutný příběh paní Saranya.

Dodává, že v buddhistické mytologii přitom hadi mají paradoxně velmi dobrou pověst a pomáhají nejen lidem, ale i samotnému Buddhovi.