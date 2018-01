Jmenuje se Unesco, jsou mu tři roky a je to nosorožec. Od minulého týdne má nový domov. Je jím zoologická zahrada ve francouzském Thoiry nedaleko Paříže. Právě tam skoro před rokem pytláci zabili nosorožčího samce Vince a odřízli mu rohy. Kvůli jeho smrti zvýšily bezpečnost i některé zoologické zahrady v Česku. Thoiry 8:19 30. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nosorožec Unesco | Foto: Arthus Boutin | Zdroj: Safari Zoo Domaine de Thoiry

Až zoologická zahrada v Thoiry západně od Paříže letos znovu otevře své brány, přivítá návštěvníky nový přírůstek. Nosorožec Unesco váží zhruba tunu a pochází ze safari parku Peaugres na jihovýchodě Francie.

Francouzský nosorožec Unesco má nový domov. Žije v zoo, kterou přepadli pytláci. Natáčel Martin Balucha

„I přes to, že byl malý, tak se moc nebál. Je ale pravda, že když bylo poblíž něco podivného, tak hned utekl za mámou. Je to ale jinak nosorožec, který není moc plachý," popisovala Cecile Duboisová ze safari parku v Peaugres.

V zoo v Thoiry se Unesco připojí ke dvěma nosorožcům, a to k sedmatřicetileté Gracii a k pětiletému Brunovi. Oba přežili loňský útok na čtyřletého Vince.

Skupina pytláků začátkem března vtrhla do ZOO a nosorožce zabila třemi výstřely do hlavy. Pak mu zřejmě motorovou pilou odřezali roh.

„Dotklo se to hodně lidí. Nikdo nečekal, že by se to mohlo stát v zoologické zahradě v západní Evropě. Věděli jsme, že se to děje v přírodě. Vůbec nás nenapadlo, že by se to mohlo stát přímo v zoologické zahradě," přibližovala pro francouzský rozhlas Colomba de la Panouse ze zoologické zahrady v Thoiry.

Kvůli útoku park vybudoval kamerový systém, který monitoruje výběh nosorožců 24 hodin denně. Případ také stále vyšetřuje francouzská policie. Bezpečnostní opatření přijaly i zoologické zahrady v Česku.

„Je pravda, že z 21 nosorožců je několik, kteří tomu zákroku ujdou, to je například starý Natal, který si rohy sám ubrušuje. Nebo několikaměsíční mláďata. Jinak všechna zvířata u nás o ty rohy přijdou,“ vysvětloval ředitel ZOO ve Dvoře Králové nad Labem Přemysl Rabas.

Právě v této zoologické zahradě chovají zhruba dvacet nosorožců. Kilo nosorožčího rohu se na černém trhu může vyšplhat v přepočtu na víc než milion korun. Velký zájem o rohovinu je hlavně v Asii. Tamní obyvatelé totiž věří v léčebné účinky rohů.