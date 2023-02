Jak nakrmit malé candáty? Vědci jim dodávají zprostředkovaně chlorelu, ryby jsou po ní chytřejší

Nebýt třeboňských řas, měli by v hornorakouských jezerech málo candátů. Zajímavý projekt přeshraniční spolupráce řešili odborníci z Centra Algatech Mikrobiologického ústavu Akademie věd, kde se specializují na výzkum mikrořas. Tou historicky nejspěšnější je chlorela a právě ta se stala základem potravy čerstvě vylíhnutých rakouských candátů. Třeboň 13:10 24. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malý candát po vykulení hladoví, může se ale krmit vířníky, kteří zkonzumovali chlorelu (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Jihočeští vědci hledali způsob, jak nakrmit čerstvě vylíhnuté candáty. „Hlavní problém byl, že potrava, která se v současnosti používá, je pro tlamičku malinkého candáta tak velká, že ji nemůže spolknout. A než doroste pořádné velikosti, tak uplyne pět dní, kdy hladoví,“ přibližuje Richard Lhotský z Centra Algatech Mikrobiologického ústavu Akademie věd.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Evy Kézrové o tom, jak čeští vědci pomohli vylepšit chov candátů v rakouských Alpách

„Tím hlavním úkolem bylo zvýšit množství plůdku candáta obecného, který přežije. Když se dělají klasické způsoby odchovu malého plůdku candáta, tak jich přežije jenom 40 procent,“ dodává.

Cesta k nakrmeným candátům vede přes vířníky. „To je mikroskopické zvířátko a potrava vykulených candátů. Když je ryba ve vajíčku, tak má žloutkový váček a chvíli z něj žije, než se takzvaně vykulí. Pak je to malá ryba a přijímá potravu z prostředí, tedy zooplankton,“ popisuje Lhotský.

Jak ryby vidí svět? Velmi dobře, dokonce rozeznají víc barev než člověk, popisuje vědkyně Číst článek

„Řekli jsme si, že najdeme takovou řasu, která bude chutnat vířníkům. A bude zároveň natolik zajímavá a účinná, že ovlivní vývoj mozku malinkých candátů,“ popisuje vědec.

„Proto jsme hledali řasu, která by byla bohatá na nenasycené mastné kyseliny, omega-3 a omega-6. U dravých ryb je to důležité proto, že se musí naučit lovit. Když bude chytřejší, tak to zvládne rychleji.“

Chlorela, co jiného

Ukázalo se, že malým candátům není potřeba tyto kyseliny dodávat uměle. „Ryby jsou tak dokonalé ve svém metabolismu, že nepotřebují krmení bohaté na nenasycené mastné kyseliny, na které jsme mysleli. Ale potřebují jiné, které umíme udělat mnohem rychleji, levněji a účinněji,“ vyzdvihuje Lhotský a dodává:

„Rybám to vyhovuje. Mastnou kyselinu si předělají k obrazu svému. Takže my jsme našli kmen, který chutná vířníkům a zároveň vyhovuje vývoji mozku candátů.“

Sto tisíc jiker lososa nasadí ochranáři do říčky v Českém Švýcarsku, potěr vypustí v dubnu Číst článek

Nakonec je to řasa chlorela. „Co jiného v Třeboni,“ směje se Lhotský.

„Testovalo se asi deset druhů a kmenů mikrořas. A na konci se ukázalo, že je to chlorela, u které máme desítky, možná až stovky kmenů. Vytipovali jsme ty, u kterých jsme předem věděli, že mají optimální množství mastných kyselin.

Z velké nádoby plné řas – je možné je zmrazit a přefiltrovat, ale nejlepší jsou čerstvé – vědci nakrmí vířníky a ty pak dodají malým candátům.

„Šlo nám o to, aby byla vyšší úspěšnost odchovu. Zatímco dřív přežilo 40 kusů ze sta, po našem zásahu to je 70,“ těší Lhotského úspěch česko-rakouského programu, který skončil loni v prosinci.