Tučňáci brýloví dorazili z Británie do ústecké zoo. Návštěvníci je ale zatím neuvidí

Ústecká zoologická zahrada v sobotu přivítala dlouho očekávané tučňáky brýlové. Jiná zoo v Česku je nemá. Deset jedinců přivezli chovatelé z Anglie. Nastěhují se do pavilonu po lachtanu Moritzovi, který zemřel před třemi lety. Návštěvníci je ale ještě neuvidí, protože tučňáci si nejprve musejí zvyknout na nové prostředí. Ústí nad Labem 11:05 4. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tučňáci nejprve cestovali trajektem a pak po souši až do Česka | Foto: Věra Vrabcová | Zdroj: Zoo Ústí nad Labem

Tučňáci nejprve cestovali z Velké Británie do Francie po moři trajektem. Následovala cesta po souši. Řidič se s ptáky vydal v pátek ráno z Paříže do Česka. Do bran zahrady vjel vůz s tučňáky dvě hodiny po půlnoci.

V antarktické kolonii tučňáků letos přežila pouhá dvě mláďata. Vědci pátrají po příčinách Číst článek

Ve vnitřní části expozice mají prostor rozdělen na souš a malý bazének.

„Tady zůstanou kvůli aklimatizaci minimálně prvních čtrnáct dní, aby si zvykli na nové prostředí a začali přijímat potravu. Pokud vše půjde dobře, budou vypuštěni i do venkovních prostor a velkého bazénu," popisuje mluvčí zoologické zahrady Věra Vrabcová.

Tučňáky brýlové jiná česká zoo nemá. „Vybírali jsme i podle klimatických podmínek. Tučňáci brýloví žijí na jihu Afriky, takže jim středoevropské klima nebude dělat potíže," vysvětlila už dříve Vrabcová.

V dovezené skupince deseti jedinců jsou samci i samice. „Doufáme, že tučňáci utvoří páry a budeme tu mít za čas i mláďata," doplnila mluvčí.

Až si tučňáci zvyknou, budou slavnostně představeni návštěvníkům. Jejich domovem je pavilon po lachtanu Moritzovi. Přestavba pavilonu určeného nově tučňákům začala loni v říjnu. Odhady na přestavbu byly přes osm milionů korun, z toho zhruba milion dostala zoo od jednotlivců i firem.

Deset jedinců tučňáků brýlových odchovala v roce 2015 a 2016 zoo v Torquay na jihozápadě Anglie. Vedení zahrady věří, že tučňáci zoo zatraktivní. V žebříčku návštěvnosti je mezi českými zahradami ústecká zoo dlouhodobě na spodních příčkách. Loni ji navštívilo asi 160 tisíc lidí.