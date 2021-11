‚Myslel jsem, že je to plyšák.‘ Tučňák se dostal na Nový Zéland, 3000 km daleko od místa výskytu

Tučňák kroužkový se běžně vyskytuje na Antarktidě. Nyní se ale jeden zástupce tohoto vzácného druhu objevil na břehu Jižního ostrova Nového Zélandu, tedy zhruba 3000 kilometrů daleko od domova, napsal server BBC. Wellington 15:23 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jde o teprve třetí zaznamenaný případ, kdy se tučňák kroužkový objevil na Novém Zélandu. Ilustrační foto | Foto: Robert Nunn | Zdroj: Flickr (CC BY-NC 2.0)

Novozélanďan Harry Singh byl právě s manželkou na večerní procházce na pláži Birdlings Flat jižně od města Christchurch, když narazili na tvora, který tam neměl co dělat.

„Nejdříve jsem myslel, že je to plyšák. A pak najednou tučňák pohnul hlavou a došlo mi, že je živý,“ vylíčil Singh pro BBC. „Nepohnul se snad hodinu a vypadal vyčerpaně.“

Okamžitě zavolal ochránce přírody, protože se bál, že se tučňák stane obětí šelem, která se potulují po pláži. „Nechtěli jsme, aby skončil v žaludku psa nebo kočky,“ dodal.

Tučňák se nakonec dostal do péče Thomase Strackeho, který se o tučňáky na Jižním ostrově stará přibližně deset let.

Šokovalo ho, že se jedná o tučňáka kroužkového, který běžně pobývá v Antarktidě. Plánuje ho vypustit na bezpečné pláži na Banksově poloostrově, kde ho nebudou ohrožovat žádná zvířata.

Problémy tučňáků

Jde o teprve třetí zaznamenaný případ, kdy se tučňák kroužkový objevil na Novém Zélandu. K těm předchozím došlo v letech 1962 a 1993.

Pokud by k podobným událostem docházelo častěji, vědci by měli zpozornět.

„Znamenalo by to, že se v oceánu změnilo něco, co musíme pochopit,“ řekl serveru The Guardian Philip Seddon, profesor zoologie na univerzitě v novozélandském městě Dunedine.

Podle něj aktuální nález ukazuje, že tučňáci kroužkoví čelí problémům s ohřívajícími se vodami v oceánech a měnícími se podmínkami v místě jejich výskytu.