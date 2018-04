Oběť, nebo nepřítel? Polským vědcům i rybářům dělají starost tuleni v Baltském moři

V Polsku se objevil návrh střílet tuleně jako škodnou. Snížit jejich počty chce jedna z poslankyň vládní strany Právo a spravedlnost. Tuleni v Baltském moři totiž podle ní mohou za klesající úlovky rybářů. Na poloostrově Hel funguje výzkumná stanice, která se naopak pokouší tuleně do volné přírody navracet. Podle vědců jsou ploutvonožci naopak obětí rybářů. V posledních dvou letech se navíc situace tuleňů zhoršila. Praha 11:48 13. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tuleň kuželozubý. Ilustrační foto. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Pečovatelé dávkují do kbelíků čerstvě sledě. Za chvíli čeká svačinka skupinku tuleňů, kteří na záchranné stanici Institutu oceánografie Gdaňské univerzity žijí trvale. Nedávno se jim narodila dvě mláďata. Ty ale turisté vidět nemohou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž zahraničního zpravodaje Viktora Daňka z poloostrova Hel

„Jsou dále od hluku návštěvníků, aby si nezvykali na lidskou přítomnost,“ popisuje mořská bioložka Paulina Bednarková.

Na poloostrově Hel záchranná stanice pomáhá také mláďatům, která lidé najdou zraněná nebo opuštěná na pláži. „Loni se k nám dostalo 15 tuleních mláďat, letos jsme se za necelý týden dostali už na číslo sedm,“ říká Bednarková, která o všechny mladé pečuje.

Když zesílí, čeká je návrat do volné přírody. Tuleni mají v Polsku ale i své odpůrce. Na internetu se před časem objevilo video nespokojeného rybáře, který ukazuje na palubu pokrytou rybami okousanými od tuleňů. Není jediný, který je považuje za škůdce

Poslankyně vládní strany Právo a spravedlnost Dorota Arciszewska-Mielewczyková tvrdí, že tuleňů je příliš mnoho. V rozhovoru pro rádio Gdaňsk uvedla, že by se jim měly začít podávat přípravky proti početí. Jako možný prostředek regulace jmenovala také střílení, které používají rybáři ve Švédsku.

Ujídání z rybářských sítí

Tuleni rybářům skutečně ze sítí úlovek ujídají. Často se jim to ale stává osudným.

Veverky v Central Parku, tuleni v Bronxu. V New Yorku žije více než 600 druhů zvířat Číst článek

„Zaplétají se do nich hlavně mladé a nezkušené kusy. Tuleni mají v rybářských sítích ryby jako na talíři, nemusí se namáhat s lovem. Starší jedinci vědí, jak na to, aby nezůstali v síti. Mladí ale ne,“ vysvětluje Bednarková a dodává, že pokud se tuleň zachycený v síti neutopí, rybáři jej po vytažení na loď zabijí: „Dají jim ránu do hlavy, rozříznou břicho a vyhodí z paluby, aby se těla potopila a nezůstaly stopy.“

Oceánografové odmítají, že by se tuleni přemnožili. Díky snahám o jejich záchranu se populace tuleně kuželozubého v Baltském moři skutečně začala před lety zvětšovat. To se ale nedávno změnilo.

„Poslední dva roky se růst populace najednou zastavil. Děje se něco znepokojujícího. Loni se našlo dva tisíce mrtvých zvířat,“ říká bioložka Bednarková. Podle ní za to kromě lovu nejspíš může také poškozené životní prostředí.

Nápad na odstřel tuleňů i proto polské ministerstvo námořního hospodářství odmítlo. Jak bude řešit stížnosti nespokojených rybářů, ale zatím není jasné.