U areálu Háj v Aši dochází k útokům na srny, lesníci viní nezodpovědné pejskaře

U sportovního areálu Háj v Aši na Chebsku dochází opakovaně k útokům na lesní zvěř. Podle lesníků za nimi stojí nezodpovědní majitelé, kteří nerespektují zákaz volného pohybu psů v honitbě. Informační tabule přitom návštěvníky výslovně varují před nebezpečím pro zvěř i před možnou pokutou. Aš proto zvažuje přísnější dohled i spolupráci s městskou policií. Aš 21:35 29. června 2025

Myslivci potvrdili, že zranění na nalezených zvířatech odpovídají útokům psů (ilustrační foto) | Foto: Jolana Nováková | Zdroj: Český rozhlas

Správce areálu Jan Schneider letos našel už tři zadávené srny. „Byly evidentně zakousnuté od psa. Také se stalo, že pes skočil na člověka, to je samozřejmě nepříjemné.“ Zabité srny se někdo pokoušel zamaskovat větvemi. „Nevíme, jestli to udělal majitel psa, nebo jestli ji někdo jenom nechtěl vidět a raději ji zakryl,“ doplnil Schneider.

Myslivci potvrdili, že zranění na nalezených zvířatech odpovídají útokům psů. Zvláště kritické je podle nich jarní období, kdy se rodí mláďata. Slabá srnčata nebo oslabené kusy pak často nemají šanci k útěku a končí smrtí. Fotografie z místa prý ukazují jasné známky pokousání. Situace je podle nich neúnosná a opakuje se každoročně.

Někteří majitelé psů však situaci nadále podceňují. Tvrdí například, že jejich zvířata nejsou nebezpečná. „Tady tenhle pes je starý, sotva vidí. Ten by po žádné srně neskočil, ten by ji ani neviděl,“ slýchá například správce areálu. Často se také majitelé odvolávají na to, že mají malé psy. Lesníci ale upozorňují, že i menší pes může zvěř uštvat, vyděsit nebo poranit.

Výstražná cedule u areálu Háj v Aši | Foto: Andrea Strohmaierová | Zdroj: Český rozhlas

Vedení města i areálu plánuje instalaci dalších fotopastí, které by pomohly odhalit nedisciplinované návštěvníky. Do budoucna se počítá i s častější přítomností městské policie, která bude moci přímo na místě udělovat pokuty za porušování pravidel.