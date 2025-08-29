U zajíců na Znojemsku se potvrdila myxomatóza. Agresivní choroba dříve téměř vyhubila králíky divoké

U uhynulých zajíců ze Znojemska se potvrdilo onemocnění myxomatózou, uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Na člověka není přenosné. Jde ale o mimořádně agresivní chorobu, která dříve dokázala takřka vyhubit králíky divoké a způsobuje komplikace v chovech domácích králíků. Chovatelé ale mohou králíky očkovat, což veterináři doporučují. Nemoc se na jih Moravy rozšířila z Dolního Rakouska.

Myxomatóza dříve postihovala králíky, teď napadá i zajíce (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Veterináři v uplynulých dnech přijali několik hlášení mysliveckých sdružení ze Znojemska o zvýšených úhynech v honitbách. Jelikož jde o onemocnění volně žijících zvířat, nelze jeho šíření nijak zabránit. To se podle veterinářů potvrdilo při skokovém šíření z místa původního výskytu na Pyrenejském poloostrově do střední Evropy.

„Onemocnění se šíří především hmyzem, který saje krev, například komáry, ale i přímým kontaktem mezi zvířaty či nepřímo kontaminovanými předměty,“ uvedl Majer.

Riziko šíření viru je tak značné a je možné, že bude lidskými aktivitami zavlečen i do nových oblastí.

Veterináři tak jako obranu proti rychlému šíření nákazy, která může výrazně oslabit populaci zajíců, doporučují včasné odstraňování těl uhynulých zvířat buď v kafilerii, nebo je vhodné je dostatečně hluboko zakopat.

V případě, že se uhynulí zajíci objeví v nové oblasti, je podle ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda žádoucí zaslat těla na vyšetření nejbližší Krajské veterinární správě. Ta zajistí vyšetření na trojici nemocí, což jsou tularemie, brucelóza a myxomatóza.

Virus myxomatózy se u zajíců projevuje otoky okolo očí, uší, pysku a nosu. Kůže je zduřelá a zanícená i na pohlavních orgánech a končetinách. Vznikají uzlovité kožní léze, tzv. myxomy. Na kůži a sliznicích se tvoří krusta, puchýřky a strupy.

Adaptace viru dříve typického pro divoké a domácí králíky na zajíce je známá teprve několik let. Poprvé byla nákaza potvrzena v roce 2018 u zajíce iberského v Portugalsku. Následně byl virus potvrzen v roce 2024 na hranicích Německa a Nizozemska.

V poslední době byly potvrzeny zprávy o šíření nákazy v Dolním Rakousku a z příhraničních oblastí, ze kterých může docházet k šíření na území Česka, dodal Majer.

