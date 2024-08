Uhynul tučňák ze světoznámého homosexuálního páru. Jeho partner začal zpívat na rozloučenou

Ve věku 11 let zemřel v Austrálii Sphen – tučňák ze slavné stejnopohlavní dvojice. Se svým partnerem Magicem se do povědomí veřejnosti dostali v roce 2018, když se do sebe zamilovali v akváriu Sea Life v Sydney a později adoptovali a vychovali dvě mláďata.

