Unikátní křišťály i citríny. Broušené drahokamy stály turnovské muzeum milion korun

Muzeum Českého ráje v Turnově se může nově pochlubit unikátní kolekcí broušených drahokamů. Z grantů ministerstva kultury a Libereckého kraje ji koupilo od soukromého sběratele. Zaplatilo za ni jeden milion korun, její hodnota je ale podle muzea vyšší. Součástí sbírky je 226 brusů záhněd, citrínů a křišťálů z českých a moravských nalezišť. Sbírka velikostí kamenů předčí i kolekci Národní muzea v Praze. Turnov 8:35 17. října 2017

Turnovské muzeum rozzářil lesk briliantových výbrusů. Pokud chceme vzít drahé kameny do ruky, musíme si natáhnout bílé rukavičky. Mineralog a geolog muzea Jan Bubal už ukazuje obří záhnědu.

„Je to kámen, který váží 508 gramů. Předpokládáme, že je to největší broušený český kámen vůbec. Zatím to s kolegy ale ještě ověřujeme,“ přibližuje pro Český rozhlas Liberec Bubal.

Půlkilový drahý kámen by se na krku nosit nedal, na náhrdelníku by se ale hezky vyjímal žlutý citrín.

„Citrín z lokality Laštovičky je vybroušen do briliantového brusu a má 120 gramů, tedy téměř 600 karátů. Je téměř dokonale čistý a kvalitně vybroušený. Takovéto kameny jsou celosvětově vzácné,“ doplňuje.

Největší akvizice turnovského muzea

Kolekci celkem 226 kusů považuje Bubal za jeden z českých pokladů. Z nové unikátní sbírky za milion korun má radost i ředitelka muzea Českého ráje v Turnově Vladimíra Jakouběová. Kolekce je podle ní největší zakoupenou akvizicí v historii muzea.

„Obvykle kupujeme sbírky kolem 20 nebo 30 tisíc za rok. Takováto koupě je možná jednou za život našeho muzea, v mém životě určitě,“ podotýká.

Kameny pocházejí především z Českomoravské vysočiny. „Soukromý sběratel, od kterého jsme sbírku odkoupili, navštěvoval v osmdesátých nebo devadesátých letech setkání sběratelů v Tišnově. Seznámil se s místními sběrateli, kteří ho vzali do těch lokalit. Některé vzorky pak od nich odkoupil,“ popisuje Bubal.

Totožnost sběratele ale muzeum na jeho přání nezveřejnilo. „Spolupracuje s námi 40 let," říká Jakouběová.

Muzeum od něj odkoupilo sbírku za aktuální cenu, kterou má v karátech. Historická a sběratelská hodnota je ale mnohem vyšší. Na trhu by podle odhadu mohl sběratel kolekci prodat minimálně za dvojnásobek.

Část vzácné kolekce návštěvníci uvidí v zabezpečené klenotnici muzea na výstavě, která začne 24. října.

Geolog muzea Jan Bubal ukazuje minerál záhněda, který je nejcennějším exponátem sbírky | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK