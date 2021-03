Zakroucené narovnat, mělké prohloubit a neupravené vybetonovat už neplatí. Na Šumavě vrací vodu krajině

Na stružky, potůčky, potoky a řeky narazíme na Šumavě skoro na každém kroku. Jsou velmi důležitým prvkem v krajině z mnoha důvodů, ale bohužel právě na nich se lidská činnost ještě v nedávné minulosti neblaze podepsala. Teď se odborníci snaží chyby našich předků napravit. Plzeň 10:18 1. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Šumavě bylo „opraveno“ 10 km toků, do kterých se pak i velmi rychle vrací bohatý život. Dalších 8 km odborníky na Šumavě ještě čeká. | Zdroj: Správa Národního parku Šumava

Potůčky, potoky a řeky jsou tepnami a žílami krajiny, jen místo krve v nich protéká voda – neméně důležitá tekutina pro život na Zemi.

Poslechněte si geobotaničku Ivu Bufkovou, která stojí za získáním více než 150 miliónů korun na obnovu mokřadů na Šumavě

Bohužel, k těmto potůčkům a řekám se ani dodnes nechováme tak, jak bychom měli, a stále se je snažíme upravovat k našemu obrazu – zakroucené narovnat, mělké prohloubit a neupravené vybetonovat nebo vydláždit. Tím si životadárnou vodu odvádíme z krajiny. Už si to mnozí uvědomují a někde dochází k nápravě.

Na Šumavě se také odvodňovalo a ne zrovna málo. Naštěstí se Správě Národního parku Šumava podařilo získat nemalé dotace v rámci evropského projektu na nápravu škod páchaných ještě v 80. letech minulého století.

Jenže navrátit narovnaný a prohloubený tok do původního koryta po desítkách let není úplně jednoduché.

„Původní potočiště se musí najít. Někdy je v terénu vidět staré korýtko potoka, takže pak je ta situace velice jednoduchá – přístupem a logistikou. Voda se svede do původního potočiště. Pokud tam koryto není zachované, nebo je znatelné jen na malých úsecích, tak se musí určit původní trasa. Na to existují hydrologické metody. Pak může člověk udělat dvě věci. Buď tam potůček lehkou technikou vymodeluje – třeba 40 cm široké a 20 cm hluboké koryto a do něj pustí vodu a někdy jde tu vodu pustit do toho směru, kudy odtékala, protože terén i vegetace jsou vhodné k tomu, aby se potok zformoval znovu sám," popisuje pro Český rozhlas Plzeň v kostce průběh revitalizace potoků na Šumavě geobotanička Správy Národního parku Šumava Iva Bufková.

Předejít erozi, upevnit dno

Ovšem fáze rozhodování, jestli vymodelovat bagříkem koryto, či tok jen vhodně nasměrovat a nechat zbytek na vodě samotné, je velmi důležitá. Vše se musí rozmyslet tak, aby se návrat potoků do původních koryt povedl na první pokus.

Ne vždy je návrat potoků tak jednoduchý. Poměrně často je uměle vytvořený kanál tak široký a hluboký, že nahradil a prakticky zničil původní zvlněný potok. Takže nelze jej kamkoli převést. Takový potok se musí tzv. vymělčit.

„Musíme zvednout dno – ideálně 20 cm pod povrch, ale to se nepovede nikdy, protože když je metr a půl pod povrchem, tak my je zvedneme alespoň půl metru pod povrch. Pak musíme dodat materiál, který zajistí to, že to dno tam bude trvaleji, aby v něm mohl ten potok pracovat a stabilizovat," vysvětlujte Iva Bufková.

Zní to jednoduše, ale v praxi je to o mnoho složitější. Musí se dbát na to, aby voda upravené dno neodplavovala, aby nevznikala znova eroze vertikální, tedy do hloubky, ale horizontální, tedy aby voda podemílala břehy a sama si tok upravovala.

Takto se už na Šumavě upravilo 10 km toků, do kterých se pak i velmi rychle vrací bohatý život. Dalších 8 km odborníky na Šumavě ještě čeká.