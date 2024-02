Kam s jaderným odpadem? Vláda se s obcemi nebude bavit, říká expert Sequens

Poslanci odhlasovali novou vládní pravomoc. Kabinet může rozhodnout, kde bude vybudováno úložiště jaderného odpadu. Obě komory Parlamentu tak na to nemají vliv, jak požadoval Senát. Bude vláda respektovat názor obcí? V pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus diskutují zástupce ředitele energetiky a jaderných zdrojů ministerstva průmyslu Tomáš Ehler a energetický konzultant společnosti Calla Edvard Sequens. Praha 22:40 7. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dron u jaderné elektrárny Dukovany | Foto: Milan Soldán | Zdroj: Český rozhlas

Úložiště jaderného odpadu by mělo v Česku vzniknout do poloviny století. Vláda zároveň oznámila, že namísto výstavby jednoho jaderného bloku poptává nově čtyři – dva pro každou z našich jaderných elektráren. Úložiště tak budou nutností.

Rozhodovací právo vlády je ale podle Ehlera neproblematické, jelikož se na něm shodli politici napříč Sněmovnou. „Výběr jaderného úložiště má být učiněn na základě odborných kritérií, bezpečnosti, technické proveditelnosti, udržitelnosti a minimálního dopadu na životní prostředí,“ popisuje.

„Předpokládám, že o usnesení vlády bude Parlament informován a může se tím zabývat,“ tvrdí Ehler. Sequens ale upozorňuje, že role Parlamentu bude jenom konzultační a vláda ho poslechnout nemusí.

„Obcím, pod kterými může hlubinné úložiště skončit, velmi vadí, že se v zákoně neobjevuje vyšší narovnání jejich pozic. Měly by k umístění úložiště dát souhlas. A pokud už toto neprošlo, tak minimálně čekám to, co jim do očí slíbil ministr Síkela, že tam bude rozhodující role Parlamentu přidána,“ upozorňuje Sequens.

Tato dohoda ale podle Ehlera platí. „Ministr deklaroval, že bude respektovat suverénní rozhodnutí zákonodárců o formě jejich role. Parlament má lhůtu 80 dní, může o tom jednat, může vyzvat vládu k doplnění,“ zdůrazňuje.

Obce se ale podle Sequense nechtějí spoléhat na vůli vlády ke komunikaci. „Mění se politická situace, mění se pozice různých ministrů. Dialog s Parlamentem a mezi vládou probíhá, ale obce do toho nejsou zapojeny. Jde to mimo ně,“ dodává.

