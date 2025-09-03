Úspěch plzeňské zoo. Jako jediná veřejná zahrada na světě odchovala šest mláďat vzácných zmijí pavoučích
Plzeňské zoologické zahradě se podařil unikátní kousek. Jako jediná veřejná zoo na světě odchovala šest mláďat vzácných zmijí pavoučích. A to ve speciálním teráriu, kde simuluje aktuální počasí a změny teplot v íránských horách, kde tento druh žije. Chovný pár získala zoologická zahrada předloni od soukromého švýcarského chovatele a jako jediná veřejná instituce je i vystavuje. Se svým chovatelským úspěchem se tento týden pochlubila veřejnosti.
„Probíhaly námluvy, zvířata byla na sobě. Samec klepe hlavou a jezdí po samici. Páření jsme neviděli, protože jsou to noční zvířata. Samice nakladla šest vajec, pak 42 dnů inkubace a mláďata se vylíhla všechna, což je skvělý úspěch,“ popisuje kurátor plazů Karel Kodejš proces toho, jak nová mláďata přišla na svět.
V teráriu se nachází asi 17 centimetrů dlouhé mládě. „Každé mládě bydlí samo, abychom měli přehled o tom, jestli dobře žere. Krmíme je gekony a myšími holátky,“ vysvětluje Kodejš.
Jak upřesnil ředitel zoo Jiří Trávníček, v dospělosti tato původem íránská zmije žere ptáky. Láká je na svůj ocas, který připomíná pavouka. „Má na ocase pavouka, dá si konec ocasu před hlavu, pavouk leze, jak s ním hýbe. Pak přiletí pták, který chce sežrat pavouka, a zmije sežere ptáka,“ vypráví Trávníček.
„Kromě nás je ještě chovají dva Němci a jeden Švýcar. My je máme od toho Švýcara. Jsme ale jediná veřejná instituce na světě, která tento druh představuje a která jej rozmnožila,“ dodává ředitel.
Tři až čtyři roky si teď zoo všech šest mláďat nechá. Poté může některá z nich předat jiné zoo, která pro jejich chov bude mít podmínky.