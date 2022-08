Kosatky ve Středomoří naráží do lodí a demolují kormidla. Může jít o formu hry, myslí si odborníci

Poslední dva roky přicházejí zprávy o zvláštním chování kosatek ve Středomoří, a to hlavně u Gibraltaru a břehů Španělska a Portugalska. Skupiny těchto kytovců zespodu narážejí na čluny, demolují kormidla a poškozují lodní šrouby. Odborníci nevědí, proč to dělají, ale mají hypotézy a podle jedné z nich to může být jenom hra. Ve vysílání víkendového Radiožurnálu o tom mluvil odborník na kytovce Romanem Vodičkou. Praha 17:32 28. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kosatka | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Nově se vědci vyhýbají výrazu útok, i když třeba na YouTube jsou k vidění dramatická videa z takových setkání. Jak si vysvětlujete chování kosatek vy?

Kdyby to byl útok, tak kosatky jsou schopné menší lodě dokonce převrátit. Takže já si osobně myslím, že je to spíš nějaká forma testování nebo možná dokonce hry, jak se to snaží kolegové odborníci z dané lokace nazývat. Ale těžko hodnotit, nikdo do hlavy kosatek nevidí a pozorování nejsou úplně běžná.

Když jste říkal testování, co by testovaly?

Ony můžou zkoušet, proč šroub tu horu pohání a co to znamená. A tím, že nemají končetiny tak jako my, nemohou si to osahat, tak prostě do toho narážejí a zkouší, co to s tím zařízením udělá. Ale říkám, je to hypotéza, kterou asi nikdo z nás není schopen vysvětlit naprosto odpovídajícím způsobem.

Zažil jste někdy nezvyklé chování kytovců nebo kosatek při pozorováních na moři, které máte za sebou?

Je to hrozně individuální. Někdy se kytovci prostě od vás drží na distanc a vůbec vás nepustí. Pak jsou samozřejmě limity, které jsou podle různých lokací, 100 yardů nebo 40 metrů. Někdy se vám stane, že zastavíte na místě a zvířata jsou vyloženě zvědavá a prostě se dotýkají lodě, vykukují a někdy dokonce i loď využívají.

Zažil jsem na Havaji, kdy se bránila samice před pronásledováním samců tak, že se obrátila břichem vzhůru a chránila si pohlavní orgány před atakem samců. Takže myslím, že chování jsou různá, někdy překvapivá jako z poslední doby. Víte, že keporkak, jak skočil na příď jedné z lodí v Americe, někdy si myslím, že jsme všichni překvapení, ale je to tak, že někteří lidé se chovají normálně a některé lidi pozorujeme v naprosto pro nás neakceptovatelných nebo přijatelných situacích. Takže tím, že kosatky a kytovci jsou obecně velmi inteligentní, tak si myslím, že i to může být důvod, proč oni takovým způsobem testují nebo si prostě se šroubem hrají.

V delfináriích už se stalo, že kosatka zranila nebo zabila člověka. Je zaznamenaný nějaký případ útoku kosatky na lidi na volném moři?

Tak udává se historicky, že údajně možná Scottovu výpravu (Robert Falcon Scott byl britský námořní kapitán a průzkumník, který objevoval Antarktidu. Se svými druhy zemřel při expedici v roce 1912, poz. red.), respektive psy, napadaly kosatky a snažily se je dostat z ker. Ale přímo vyprovokovaný útok, nebo nevyprovokovaný útok, ciž je spíše správný termín, na člověka není popsaný. Je pár případů, kdy kosatka třeba náhodou chytla za nohu nějakého surfaře, ale okamžitě ho pustila. Takže si myslím, že žádný útok vědecky popsaný není.

Samozřejmě otázkou je, kdyby se útok kosatek na člověka uskutečnil, jestli by ten člověk byl schopen o tom říci. Ale není to známé. Z prostředí delfinárií informace jsou, ale tam je to dané tím, že zvířata jsou deprivovaná chovem v zajetí. Navíc oni dávají dohromady zvířata třeba z jiných klanů, takže tam ten stres je trošičku jiný. Ve volné přírodě není útok zaznamenán.

Je proti takovému chování skupiny kosatek a jejich navzájem koordinovaným nárazům na kormidlo lodi nějaká obrana?

To je těžká otázka. Pokud oni napadnou jenom kormidlo, tak si myslím, že ta loď na to musí být v těch končinách už připravená, když už je publikované, že se skupina kosatek tak chová. Těžko byste je nějak odháněli. Tím, že jsou to vrcholoví predátoři, tak žádnou konkurenci nemají, že byste třeba strčili do vody hydrofon a pouštěli tam zvuk jiného predátora.

Důležité je zachovat chladnou hlavu a nepanikařit. A jelikož i publikace nebo videa, která člověk může vidět na na internetu, neukazují, že se jedná opravdu o útok s cílem zlikvidovat loď. Myslím, že je lepší prostě vytrvat. A samozřejmě být ve spojení s jinými loděmi, kdyby náhodou došlo k tomu, že je loď natolik poškozená a dotyčný není schopen potom plavat.

