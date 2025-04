Slovenská vláda ve středu schválila odstřel 350 medvědů. Kvůli výskytu šelmy vyhlásila mimořádnou situaci ve většině okresů v zemi. K tomuto kroku přistoupila po tom, co byly nalezeny ostatky muže, který zřejmě podlehl zraněním po útoku medvěda. „Zvířata lákáme blíže k sobě a pak se divíme, že lidi kousek od domu potkají medvěda,“ vysvětluje pro Radiožurnál Martin Peleš, odborník na tato zvířata a edukativní průvodce z Nature Guiding EU. Rozhovor Bratislava 12:32 3. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Medvědi na Slovensku | Zdroj: Profimedia

Je vůbec jasné, jak velká je populace medvěda na Slovensku? Našla jsem údaj z roku 2022, který mluvil asi o 1200 medvědech.

Oficiální údaje na základě genetiky máme z roku 2002, 2014 a právě tento, který jste zmínila. Běžně se v jiných zemích, kde žijí medvědi, sčítá jejich populace každé dva roky. U nás o to takový zájem není.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Útoků medvědů přibývá, lidé mění jejich chování, vysvětluje slovenský odborník

Dá se v tuto chvíli jednoznačně říct, kvůli těm útokům na lidi, kterých přibývá, že medvěd je na Slovensku přemnožený? Nebo ty útoky můžou mít i jiné důvody?

To je dobrá otázka. Málo medvědů na Slovensku nemáme, to si nebudeme lhát. Žijí na téměř celém území Slovenska, ale i genetické výzkumy potvrdily, že jejich populace už nějakou dobu rapidně nestoupá. Zato nám stoupají útoky. Má na ně vliv více faktorů, populací to není.

Můžete uvést dva, tři hlavní důvody?

Z dat a z těch útoků, které se staly, vyplývá, že si medvědy taháme blíže k místům, kde žijí lidé, kde se koncentrují a kde se hýbou v přírodě. U lesních cest, hned za vesnicemi máme nonstop plné krmeliště a vnadiště. Zvířatům tak měníme chování, lákáme je blíže k sobě a potom se divíme, že lidi kousek od domu potkávají medvědy.

3:12 ‚Nemůžeme žít v zemi, kde se lidé bojí chodit do lesa.‘ Slovenská vláda schválila odstřel 350 medvědů Číst článek

Vláda tvrdí, že v národních parcích nebude docházet k plošnému odstřelu. Co vlastně znamená ten plošný odstřel?

Za prvé, plošný odstřel je úplně v rozporu s evropskou legislativou, protože jde o chráněného živočicha. To je jedna věc. Druhá je, že vláda prakticky ukázala, jak to chce dělat, když povolila opětovné kvótování vlka (pro odstřel).

Vlci se stříleli na hranicích přírodních rezervací. Představte si ulici. Jdete na jednom chodníku, jste v rezervaci, přejdete na druhou stranu cesty a už vás můžou zastřelit. Ani nemluvím o tom, že na druhé straně cesty máte prostřený švédský stůl, někdo vám tam pod nos sype kukuřici. Samozřejmě se půjdete najíst tam. Ale tam už jste na mušce.

Muže na Slovensku zřejmě zabil medvěd. Tělo s těžkým poraněním hlavy našli u města Detva Číst článek

Podle ministra mají být likvidováni jen problémoví jedinci. Jak si to překládáte? Že se budou střílet jen medvědi, kteří se objeví v blízkosti sídel nebo napadnou člověka?

Já jsem svého času působil v zásahovém týmu. My jsme identifikovali a následně odstraňovali ty jedince, kteří se opakovaně vraceli k lidem. Momentální praxe, jako ta z minulého roku, ukazuje, že se nedělají protokoly, povolenky se vydávají jen tak. Medvědi se střílejí v lese.

Identifikovat medvěda jako problémového jedince neznamená, že uvidím medvěda a zastřelím ho. U nás chybí identifikace, nefunguje to tak, jak by to fungovat mělo. Obávám se, že velmi silně zasáhneme do populace.

I když je na Slovensku přes tisíc medvědů, poslední studie z Univerzity Karlovy ukázala, že efektivní populace u nás je cca 250. To znamená, že 250 medvědů se rozmnožuje a aktivně se podílí na genofondu. Když úplně nesmyslně zasáhneme 350 jedinců, bude to mít vliv i na genofond.