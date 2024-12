V Biskupicích dokončili protipovodňovou nádrž. Pomůže vyrovnat průtoky a zadržovat vodu v krajině

V Biskupicích dokončili nádrž Žaběnec o rozloze téměř dvou hektarů, jedná se o první z protipovodňových opatření v lokalitě. Na nákladech ve výši 8,5 milionu korun se jedním milionem podílel Pardubický kraj. „Efekt bude mít nádrž zejména pro níže ležící území,“ popsal pro Český rozhlas Pardubice hejtman Martin Netolický. Biskupice (Svitavsko) 7:49 19. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protipovodňová nádrž Žaběnec vznikla u Biskupic na Svitavsku | Zdroj: Pardubický kraj

Podle starosty Biskupic Dalibora Šebka práce v Biskupicích nekončí. „Boční nádrž je prvním z připravených projektů. Následovat by mělo zkapacitnění mostů přes Biskupický potok v obci a nad obcí by měly do budoucna vzniknout suchá nádrž,“ řekl starosta Šebek.

„Podpora budování protipovodňových opatření obcí, ale také rozumné zadržování vody v krajině patří mezi naše priority v oblasti venkova,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Ačkoliv opatření realizovala obec Biskupice, efekt bude mít zejména pro níže ležící území. A to jak z hlediska tlumení povodňových průtoků, tak i z hlediska vodního režimu krajiny,“ dodal hejtman Netolický.

Protipovodňová nádrž Žaběnec u Biskupic na Svitavsku | Zdroj: Pardubický kraj