V Českém lese se pasou ovce i jaci. Prospívá to tamním vzácným rostlinám
Chráněná krajinná oblast Český les letos slaví 20 let od svého založení. Najdete tam neprostupné hvozdy, zaniklé vesnice, divoké šelmy i vzácné rostliny. Těm se tam daří i díky lidem. Ti některé lokality pravidelně ručně vysekávají a na některých místech pasou dobytek.
„Národní přírodní památka Požáry se nachází nedaleko Rozvadova u německých hranic, má 78 hektarů a je to mozaika mokřadních luk a suchých smilkových trávníků se vzácnými druhy rostlin a živočichů,“ popisuje botanička Markéta Kašparová z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
V Českém lese se daří vzácným rostlinám. Je to i díky lidem, kteří se tam vrátili k ručnímu sekání luk, jinde zase pasou dobytek. Z požárů u německých hranic se hlásí Martina Klímová.
„V těch nejmokřejších částech můžeme v rašeliništi vidět vzácnou vrbu borůvkovitou, která se vyskytuje pouze na čtyřech místech České republiky. Je to pozůstatek z doby ledové. Jedná se o keřovitou vrbu, takže takový nízký keřík s fialovo-zelenými listy,“ doplňuje.
Z unikátnosti druhu má botanička radost. „Je to náš poklad,“ směje se Kašparová.
Zásahy lidí
„Bez lidské činnosti by tady rostl les. Takže i když se zvířata pasou i poměrně intenzivně, tak to vždy na konci sezóny nebo v zimě musíme přesekat. Tady vidíte ty vrby, jak divoce zmlazují, abychom to udrželi pod kontrolou,“ říká František Groessl, který má pasení na starost.
„Ovce, kozy, jaky a koně. Výhoda jaků je kromě toho, že jsou nejsrdnatější ze všech skotů, tak mají fantastickou průchodnost terénem – projdou mokřady, aniž by je zničili, ale můžeme je pást i na skalnatých svazích, aniž by se tam zmrzačili. Takže je to prostě takové skvělé zvíře,“ nešetří chválou Groessl.
Na Požáry jezdí každý den. „Na nejvzdálenější pastvině vždy přespím, protože to je daleko, a ráno se autem vracím. Dělám kontrolu ohrady, dovoz vody, krmení psů, no, a kontrolu, že jsou zvířata zdravá,“ popisuje. „Je to fyzicky i psychicky náročná věc,“ doplňuje.
Orchideje a hmyz
„Kdybyste sem přišla před 12 lety, tak v trávě nejste vidět, jak byla vysoká. Teď vidíte, že když se pase, tak porost nepřesahuje 30 centimetrů. Vysoké druhy prostě vymizí a tady potřebujeme jenom nízké druhy, aby tady bylo místo pro orchideje nebo pro rosnatky,“ porovnává Groessl.
„Jsou to takové ostrůvky, někde je vyšší tráva, a někde nižší. V jejich bobkách potom žije spousta hmyzu, který běžně v krajině také moc nepotkáte, třeba různých hovniválů a podobně,“ ukazuje.
„Kdyby se tato louka nechala ladem, tak by se z ní stal les, tak tomu bylo i dříve. Větší část této památky byla porostlá náletovými dřevinami, což jsou břízy, osiky nebo vrby. Ale v roce 2018 jsme devět hektarů nechali vyřezat, aby tady byly mokřadní louky se vzácnými druhy,“ doplňuje Markéta Kašparová. Udržet vzácné druhy rostlin pomáhá dobytek i na dalších místech Českého lesa.