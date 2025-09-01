V ohrožení zaútočí i na člověka. Husice nilská svojí dominancí vytlačuje původní ptačí druhy
Od srpna přibylo na tzv. unijním seznamu invazních druhů 8 rostlin a 18 živočichů. Stejně jako v Evropě jsou u nás považované za nepůvodní, rychle se šířící a tudíž nechtěné. Už několik let je mezi nechtěnými živočichy také husice nilská, africký druh podobný husám. Její zařazení na seznam umožňuje aktivní snižování populace u nás. Jenže zatím se k tomu nikdo moc nemá a ptáci se u nás množí. Informoval Český rozhlas Sever.
„Můžete se s ní setkat i uprostřed měst, v Ústí nad Labem třeba na Labi nebo v Teplicích, vlastně už kdekoliv po republice,“ vysvětluje ornitolog Václav Beran z Ústí nad Labem. „Je to problém pro další ptačí druhy, protože ona v době hnízdění a často i mimo dobu hnízdění je poměrně agresivní. Pokud někde hnízdí, tak tam dokáže napadat ostatní druhy vodních ptáků v takové intenzitě, že třeba přeruší jejich hnízdění a úplně je z té lokality vypudí,“ popisuje Beran, v čem je husice nebezpečná.
Na zámeckých rybnících v Teplicích letos mláďata vyvedly dva páry. Odbor životního prostředí magistrátu výskyt nechtěného opeřence toleruje. „Její výskyt v Teplicích v současnosti není důvodem k obavám. Ptáci v zámecké zahradě jsou totiž pravidelně sledováni a zatím není nutné přijímat žádná zvláštní opatření,“ komentuje mluvčí úřadu Adina Sedláková.
Přitom i podle specialisty Agentury ochrany přírody a krajiny na invazní druhy, Tomáše Görnera, je to u nás v tuto chvíli zřejmě nejvíc se šířící živočich. „Je to z těch ptačích druhů možná nejvíc šířící se druh momentálně u nás a pořád je ještě v takové fázi relativně rané invaze,“ upozorňuje Görner.
Husici zatím nikdo neřeší
Rané stadium šíření je podle ornitologa Berana doba, kdy je ještě účinné zasáhnout. „Pokud tam hnízdí jednotlivé páry, maximálně pár desítek párů, je to zvládnutelné. Zatím chybí důležitost, husici vlastně nikdo moc neřeší. Musela by se opravdu velmi důsledně střílet,“ vysvětluje Beran.
V sezóně 2023 a 2024 zastřelili myslivci 700 kusů. Odhad nákladů na regulaci všech invazních druhů byl před třemi lety přes 250 milionů korun. Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Veroniky Krejčí částka narůstá jak vlivem inflace, tak s nárůstem počtu druhů na unijním seznamu i samotné početnosti invazních druhů.