V ostravské zoo se narodilo mládě vzácné zebry Grévyho
Ve stádě vzácných zeber Grévyho v ostravské zoo je k vidění mládě, které se narodilo 4. srpna. Je to sameček a jeho matka o něj příkladně pečuje. Uvedla to mluvčí zahrady Šárka Nováková.
Radost z nového přírůstku mají i ostravští chovatelé. „Mládě porodila osmiletá samice, kterou jsme přivezli na jaře loňského roku ze Zoo Augsburg, aby posílila naše chovné stádo. Byl to její první porod, proto jsme byli napjatí, jak to samice zvládne. Vše ale proběhlo bez komplikací a matka se o mládě vzorně stará,“ popisuje inspektor chovu Ivo Firla.
Zoo Ostrava chová zebry Grévyho od roku 1973. Za tuto dobu se zde podařilo odchovat přes 20 mláďat. „Poslední mládě se u nás narodilo před třemi lety, ale záhy uhynulo, protože nepilo od své matky mléko. Věříme, že tento odchov bude úspěšný,“ dodává Ivo Firla.
Zebra Grévyho (Equus grevyi) je největším a zároveň nejohroženějším druhem zebry. V Červeném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) je vedena jako ohrožený druh (Endangered). Vyskytuje se ve východní Africe v počtu necelých 2000 dospělých jedinců.
Přitom ještě v roce 1977 bylo při sčítání zjištěno na 15 000 zvířat. Za dalších 30 let poklesly počty zvířat na pouhou pětinu. V Somálsku již byla pravděpodobně divoká populace vyhubena, přežívá pouze v Keni a Etiopii.
Největší hrozbou pro tyto zebry je intenzívní využívání půdy jako pastvin pro dobytek a obsazování vodních zdrojů domácími zvířaty. Pro zachování tohoto druhu lichokopytníka na Zemi je proto velmi důležitá záložní populace chovaná v zoologických zahradách, která je naštěstí poměrně početná a stabilní.