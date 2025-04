V podhůří Orlických hor se pohybuje vlk. Odborníci radí mít psa na vodítku a neutíkat

„Normální vlk se člověka bojí a utíká před ním. Když ho potkáte, tak to je většinou v situaci, že vlka překvapíte,“ říká zoolog Václav Pavel z Chráněné krajinné oblasti Orlické hory.

„On nemá čas se na to setkání připravit a zmizet dříve. Takže potom to vypadá tak, že vlk na vás chvilku kouká, pak odskočí do křoví a zmizí. Pomůže dělat se co největším a nejagresivnějším. Pak vlk stoprocentně uteče,“ dodává Pavel.