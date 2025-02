V Seině se objevily druhy mlžů, kteří jsou citliví na kvalitu vodu. Řeku čistili kvůli olympijským hrám

Před začátkem olympijských her v Paříži nesměli triatlonisté trénovat v řece Seině, protože byla znečištěná. Nakonec se povedlo vodu vyčistit a nyní se v řece našla DNA několika druhů sladkovodních mlžů, kteří jsou na znečištění hodně citliví. Paříž 10:33 6. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Seině se objevily druhy mlžů, kteří jsou citliví na kvalitu vodu | Foto: Jana Stuláková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sladkovodní mlže našla nezávislá společnost, která se zabývá životním prostředím. Vědecký tým zkoumal dopady umělého osvětlení na život v řece a chtěl zjistit, jací živočichové v řece protékající francouzskou metropolí žijí.

Jejich bádání začalo už v létě, kdy odebrali vzorky na dvaceti místech v Seině a pak v nich hledali genetickou informaci jedinců, kteří tam žili. Škeble tedy neposbírali síťkou ani jinak, jejich přítomnost zjistili tak, že přefiltrovali vodu a v ní objevili stopy DNA pocházející z buněk, které živočichové poztráceli.

Paradoxně by zrovna tento druh mlžů v řece nikdo nehledal, protože se jedná o druhy, které jsou na znečištění velmi citlivé. Ve špinavé Seině je tak vědci nečekali. Je to totiž řeka, ve které se asi sto let raději nikdo nekoupal, až dokud ji s velkými náklady loni nevyčistili kvůli letním olympijským hrám.

Nyní se v řece nacházejí škeble plochá, velevrub tupý a velevrub středomořský. Hydrobiolog Vincent Prié si myslí, že spojovat výskyt těchto živočichů s nějakými opatřeními městských úředníků by bylo předčasné, jak uvedl pro deník Le Monde. Podle něj by to mohlo souviset s teplejší vodou nebo umělým osvětlením. Nevyloučil ani, že se mlži do Paříže dostali z nějakých neznámých míst kdesi jinde v Seině.

Vědci nyní v řece našli stopy 23 druhů mlžů, včetně těch už zmiňovaných, a 36 druhů ryb. Ve srovnání s tím, kolik druhů v Seině žilo v 60. letech minulého století, je to nyní desetkrát víc. Kvalitu vody by teď mohli zlepšit i samotní mlži, protože, jak upozornil hydrobiolog Prié, jeden mlž dokáže přefiltrovat až 40 litrů vody za den.