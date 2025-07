V Tepličce bude nový rybí přechod. Vodním živočichům zajistí migraci v celé délce řeky Teplé

V Tepličce u Karlových Varů vzniká nový rybí přechod. Povodí Ohře ho buduje na jezu na řece Teplé, který je vysoký přes dva metry a pro ryby a další vodní živočichy je nepřekonatelnou překážkou. Přechod umožní jejich přirozenou migraci. Dělníci teď pracují přímo v korytě řeky. Byl u toho Český rozhlas Karlovy vary. Teplička (Karlovarský kraj) 12:06 23. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rybí přechod (ilustrační foto) | Foto: Václav Malý | Zdroj: Český rozhlas

Na jezu na řece Teplé 500 metrů od železniční stanice Teplička pracuje těžká technika, na práci v bagru s hydraulickým kladivem dohlíží stavbyvedoucí Tomáš Olišar: „Děláme bourání části levobřežní zdi, do které přijde napojení vyústění toho rybího přechodu.“

Rybí přechod má tvar oblouků, bude mít asi 70 metrů a jsou v něm vidět příčné Prahy. Podle Olišara budou v prazích zabetonované kamenné sloupky z čediče a mezi těmi jednotlivými prahy budou tůňky pro přechod ryb.

Na začátku budoucího rybího přechodu jsou ocelové zábrany. „Jsou 7 metrů dlouhé a jsou zaražené do dna říčky, abychom odstavili vodu od toho bypassu, abychom mohli udělat vyústění z řeky,“ doplňuje Olišar a dodává, že trochu vody přechodem vždy protéká. Proto na místě budou dvě čerpací studny a voda se bude během stavby pořád odvádět drenážním potrubím do studen a přečerpávat zpátky do řeky.

„Jez byl vystaven na konci sedmdesátých let dvacátého století a od té doby vlastně nahání bodů do rybníčku před čerpací stanicí, která byla zde postavená ve stejné době a slouží k tomu, aby v případě potřeby čerpala vodu do vodní nádrže Stanovice,“ říká mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

Čerpací stanice je v současné době odstavená, je mimo provoz. Pole Zikešové slouží pro mimořádné situace, v současné době není potřeba a jedná se o strategické místo.

Jez nepřekonatelnou překážkou

„Současný jez tvoří pro vodní živočichy příčnou překážku, která jim zabraňuje v migraci a nový rybí přechod jim zajistí plynulý přirozený a bezpečný pohyb. Nacházíme se v úseku vodního toku, kde se nacházejí vážně ohrožené druhy živočichů,“ doplňuje mluvčí.

Podle Zikešové lze stavební práce provádět jen v období, kdy neprobíhá tření vranky obecné nebo mníka jednovousého, aby se ve vodním toku mohly přirozeně pohybovat, proto budou mít v Tepličce nově vybudovaný přechod.

Stavba rybího přechodu by měla být hotová do půlky listopadu.

