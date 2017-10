Vajgly se stávají globálním problémem. Otravují oceány, hynou kvůli nim ryby

S filtrem je cigareta bezpečnější - to je další klamavý hoax, který se šíří po internetu. Navazuje na desítky let stará nepodložená tvrzení. Filtr totiž zachycuje zlomové množství škodlivin způsobené hořením cigaret. Navíc představuje velkou zátěž pro životní prostředí. „Je to toxický odpad, který zamořuje přírodu, především vodu v moři,” říká profesorka Eva Králíková. Praha 18:30 19. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cigaretový nedopalek. Ilustrační foto. | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Pixabay

Cigarety s filtrem se na trhu objevily po roce 1950, kdy se kouření začalo dávat do souvislosti s rakovinou plic a dalšími nemocemi. Panovala představa, že filtr škodliviny zachytí, a tak závislost bude bezpečná. Dnes se ví, že šlo o klam.

Jak absurdní byly tehdejší představy nebo úroveň znalostí nebo marketingové mechanismy nejlépe dokládá reklama na filtry značky Kent v letech 1952 až 1956. Firma tvrdila, že její filtry jsou nejbezpečnější, protože mají uvnitř azbestová vlákna. Azbest je dnes považovaný za velmi nebezpečnou rakovinotvornou látku.

Studie potvrzující souvislost mezi rakovinou a kouřením rozhodně neměly vliv na marketingová oddělení tabákových firem. V roce 1956 reklama na cigarety značky Philip Morris dokonce doporučovala kouřit novopečeným matkám.

Požitek jim měla přinést zvlášť jemná chuť jejich výrobků. Některé značky propagovaly dokonce i lékaři.

Systém drobných dírek

Filtr se vyrábí z acetátu celulózy, který je odvozený z dlouhých přírodních polymerů obsažených ve dřevě.

V dražších cigaretách je filtr z bavlny. Aby byl filtr měkký a držel tvar válečku, je napuštěný změkčovadly – plastifikátory, které se používají například ve stavebnictví. Ve filtru je spousta komůrek, které by měly umožnit usazení dehtu a dalších škodlivin.

Když se v sedmdesátých letech začaly vyrábět cigarety light, což je označení, které se už dnes nesmí používat, přišli výrobci se studií, která měla potvrdit, že filtr v lehkých cigaretách skutečně šetří plíce kuřáka. Podle profesorky Evy Králíkové z 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice studii poznamenaly laboratorní podmínky, ve kterých byla prováděná.

„Těch hezkých hodnot v měřící mašině dosahovali výrobci speciálními filtry, které měly a dodneška mají sofistikovaný systém drobných dírek. Tím dostanete příznivou hodnotu. Živý kuřák většinou nedrží cigaretu pinzetou, takže svými prsty a rty ty perforace ucpe a vdechuje něco úplně jiného,” vysvětluje.

Zabíjí ryby a vypouští jedy

Jisté obtíže při vdechování filtr způsobuje, takže nutí kuřáka vdechovat s větší silou a hlouběji. Zplodiny se tak dostanou při vdechování do míst, kam by se jinak nedostaly.

Nedávno se objevila zpráva, že špačky od cigaret vyhledávají ptáci při stavbě hnízd. Mimo toho, že z nich někteří ptáci staví hnízda, protože je pak v hnízdě méně parazitů, představují špačky obrovskou ekologickou zátěž.

„Problém je toxicita filtrů. V přírodě se obyčejný filtr rozkládá aspoň 15 let a některé typy obsahují různá umělohmotná vlákna, která se vůbec nerozloží,” upozorňuje Králíková.

„Je to toxický odpad, který zamořuje přírodu, především vodu v moři. Hynou kvůli tomu ryby. Je to podstatný objem odpadu, kterým se musíme zabývat, to jsou také náklady,” dodává.

Cigaretové nedopalky v odpadu jsou globálním problémem. Zbytky ze skoro šesti bilionů vykouřených cigaret tvoří až 30 procent světového odpadu. Ve filtrech zůstávají látky jako kyanovodík, amoniak nebo fenol, které jsou toxické právě třeba pro vodní organismy. V laboratorních podmínkách dokázaly výluhy z filtrů poměrně účinně zabíjet ryby.