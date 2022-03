Válka na Ukrajině negativně ovlivňuje chod českých zoologických zahrad při vzájemné výměně zvířat

I zoologické zahrady s napětím sledují vývoj válečného konfliktu na Ukrajině. Vedení Safari Park Dvůr Králové se proto rozhodlo, že odloží plánované transporty zvířat do Ruska. Ředitel dvorského safari parku Přemysl Rabas řekl redaktorce Daně Voňkové i to, že čeští chovatelé sledují s obavami situaci na Ukrajině a že jsou připraveni poskytnout konkrétní pomoc. Hradec Králové 13:00 3. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přeprava zvířat ZOO Dvůr Králové nad Labem | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

Která zvířata byla v této době připravena k převozu do Ruska?

V nejbližší době měli odejít dva gepardi do moskevské zoologické zahrady a koordinátor evropského chovu nesouhlasí s tím, aby se v tuto chvíli do Ruska zvířata posílala. V případě gepardů už jsme to dostali oficiálně.

Dále se připravuje transport nosorožce, osla somálského a antilop do ruské Kazaně. A očekáváme, že to stanovisko bude úplně stejné. Zatím ústně jsme také dostali informaci, že není zájem na tom, aby se v tuto chvíli zvířata posílala do menší zahrady nedaleko Soči.

Ovlivní transporty zvířat změna v politické a můžeme říci i válečné situaci?

U některých zvířat počkáme a u dalších budeme hledat náhradní řešení. Třeba v případě lva je velmi pravděpodobné, že ten odjede někam jinam. O nosorožce bude také zájem v jiných zoologických zahradách ve světě.

Jsou zvířata v ukrajinských zoologických zahradách v bezpečí?

Pro mne je dojemné, že například kolegové až daleké novosibirské zahrady vyjadřují obavy nad situací ukrajinských zoologických zahrad. Ředitel nikolajevské zoologické zahrady nám podrobně popisoval, jak okolo nich v posledních hodinách probíhaly těžké boje. Ta situace je hodně smutná, všichni to vnímáme.

Já sám mám na Ukrajině i v Rusku obrovské množství přátel. Bylo pro mne pozitivní zjištění, když jsem přes Facebook registroval, že řada přátel z ruských zoologických zahrad tu válku odsuzuje a přeje si mír. Dávají si na své profily holubice míru a nesouhlasí s tím, co dělá Kreml.

Musely i další české zoologické zahrady pozdržet transport nějakých svých zvířat?

Myslím si, že to bude trend v celé Evropě. Řada českých zahrad je v intenzivním kontaktu s našimi ukrajinskými kolegy a tamní zahrady v tuto chvíli situaci zvládají, mají dost krmení a zásob. Ale situace se může změnit, nevíme, jak se bude vyvíjet. Může se stát, že bude třeba odněkud zvířata evakuovat a převážet.

Může se stát, že budou docházet léky a preventivní látky pro ta zvířata. Může se stát, že bude někde docházet i krmení a potom bude třeba získat prostředky a nějakým způsobem tam to krmení dodat. Ale v této situaci přímo nyní nejsme, jen vše pečlivě sledujeme a udržujeme kontakty s kolegy. Vítám aktivitu a otevřenost českých zoologických zahrad pomoci ukrajinských kolegům.