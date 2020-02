Letošní zima nesvědčí včelám, někteří včelaři hlásí i stoprocentní úhyny

Někteří včelaři ze Sudislavic na Benešovsku jsou po první letošní obhlídce úlů spokojení. Stačí ale popojet o kousek dál na Neveklovsko, kde přišli včelaři skoro o všechna včelstva.

„Já mám celkem tři stanoviště, z toho jedno nedopadlo moc dobře. Přišel jsem tam asi o dvě třetiny včelstev.“ Právě Přemysl Petrák potvrzuje rčení, že kovářova kobyla chodí bosa. Není totiž jenom včelař, ale také okresní nákazový referent na Benešovsku.

„Samozřejmě přemýšlíte, co jste udělali špatně, co jste třeba zanedbali, co se zkrátka stalo. Občas mají včelaři tendenci to svádět na různé věci mezi nebem a zemí, co to zapříčinilo. Já si musím nasypat popel na hlavu, protože byl problém asi u mě. Nepostupoval jsem s varroázou pružně tak, jak jsem měl.“

Podle Přemysla Petráka jsou na tom někteří jeho kolegové ještě hůř a včely nemají vůbec žádné. O vyšších úhynech kvůli počasí mluví také Zdeněk Císař z krajské pobočky Státní veterinární správy.

„Nejsou vytvořeny podmínky kvůli tomu, že není mráz, aby se roztoč nemohl dál množit a jsou i oslabena včelstva kvůli tomu, že je teplo. Včely jsou tak aktivní a roztoči způsobují problémy, které jsou.“

Jak vážné to s varroázou po zimě je, bude jasné do poloviny března. Včelaři totiž v těchto dnes odevzdávali Státnímu veterinárnímu ústavu sběr včelí měli a z něj se pozná, zda a v jaké síle jsou včely napadené.