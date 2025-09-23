Ve Švédsku zmizelo osm ledovců, největší s rozlohou šesti fotbalových hřišť. Vědci viní globální oteplování
Osm z 277 ledovců loni ve Švédsku kvůli globálnímu oteplování zcela roztálo, přičemž 30 dalších je v ohrožení. S odvoláním na vědce zkoumající klimatické změny to napsala agentura AFP. Odborníci z výzkumné stanice Tarfala ležící nedaleko severošvédské hory Kebnekaise, nejvyššího vrcholu země, studují satelitní snímky obrovských ledových mas, aby sledovali jejich vývoj.
„Když jsme se na začátku roku sešli, abychom určili, kdy ledovce v loňském roce dosáhly nejnižšího stavu, na satelitních snímcích jsme nemohli najít osm z nich. Nejprve jsme si mysleli, že jsme udělali chybu nebo že nám něco uniklo,“ řekla profesorka glaciologie a ředitelka stanice Nina Kirchnerová.
Africké ledovce tají. ‚Hlavní problém není zvyšování teplot, spíše nedostatek srážek,‘ říká glaciolog
Číst článek
Tým po ověření údajů dospěl k jednomyslnému závěru, že osm ledovců, z nichž největší měl rozlohu zhruba šesti fotbalových hřišť, opravdu zmizelo. Mezi nimi byl i nejsevernější ledovec Cunujokeln, který se nacházel v národním parku Vadvetjåkka.
Podle šéfky stanice se jedná o první masy ledu, které byly z mapy Švédska vymazány, minimálně od zavedení satelitních snímků s vysokým rozlišením okolo roku 2000. Světová meteorologická organizace (WMO) uvedla, že loňský rok byl tím nejteplejším, jaký kdy Země zažila.
Teplo rozpustilo ledovce do té míry, že zmizely, uvedla Kirchnerová. Zároveň ale dodala, že úplné roztání dalších švédských ledovců je letos nepravděpodobné, a to díky vydatnému sněžení a krátkému létu s celkově chladnějšími teplotami.
„Zmizelé ledovce se za našeho života nevrátí, a už vůbec ne, pokud bude globální oteplování pokračovat. Budou další horká léta a my se musíme připravit na to, že se tento jev bude opakovat,“ dodala vedoucí výzkumníků. Hlavním důvodem globálního oteplování způsobeného člověkem je podle vědců masivní využívání fosilních paliv k výrobě energie.