Věda pro děti: Jak vznikají červánky a jaké počasí předpovídají, když se objeví ráno?

Meteorologický jev, který se nazývá červánky, můžete spatřit ráno, když se rozednívá, a ještě častěji pak k večeru při stmívání. Barva červánků ale nemusí být jen červená, jak by mohl název napovědět. Červánky bývají i žluté, oranžové nebo růžové. Je to dáno tím, jak vysoko je slunce nad obzorem. Červánky patří k nejkrásnějším atmosférickým jevům, které můžete na obloze vidět | Zdroj: Shutterstock

Červánky se objevují hlavně v létě, především po větrném dni, kdy je v atmosféře více zvířeného prachu a na jeho částečkách se pak kvůli poklesu teploty soustřeďují vodní páry, které se zhustí do podoby ledových krystalků.

Poté dojde k ozáření těchto krystalků slunečními paprsky a dojde v nich k lomu a rozptylu světla a obloha nám při zhlédnutí tohoto efektu přijde barevná.

Častěji bývají červánky vidět večer, a pokud je spatříte ráno, může to znamenat zhoršení počasí. Tak to alespoň tvrdili naši předkové a často je to i pravda.

Při ranních červáncích je totiž dost pravděpodobné, že byla větrná noc a ta může značit příchod špatného počasí.

Červánky patří k nejkrásnějším atmosférickým jevům, které můžete na obloze vidět. A nejlepší je, že je můžete pozorovat skoro úplně všude na planetě, jen v polárních oblastech se jich nedočkáte.

Nejvíce červánků ve střední Evropě se pak objevovalo hlavně v letech 1883 a 1884. Mohl za to výbuch sopky Krakatoa. V atmosféře bylo spousta prachových a dalších částeček a červánky se daly na obloze spatřit ještě hodinu a půl po západu slunce.