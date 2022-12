Věda pro děti: Kočky mňoukají, jen aby zmanipulovaly lidi. Jak se dorozumívají mezi sebou?

Kočka mňouká, to ví každý. Ale věděli jste, že hned po ptácích umí kočky vydávat nejvíce různých druhů zvuků, více než jakékoliv domácí zvíře? Zhruba kolem stovky. Patří mezi ně samozřejmě předení, syčení, vrčení a hlavně mňoukání.

Věděli jste, že kočky mňoukají převážně kvůli lidem?

Dospělé kočky mezi sebou mňoukáním běžně vůbec nekomunikují. Mňoukají jen jako koťata a komunikují tak se svou matkou. Snaží se jí říci, že jim je třeba zima nebo mají hlad. Ale jakmile jsou starší, mňoukání používat přestanou.

Kočky totiž mají totiž spoustu jiných možností efektivní komunikace, třeba komunikaci pachovou a používají i výrazy v obličeji a řeč těla.

Pokud ale tyto způsoby komunikace zkouší na své lidské páníčky, nesetkají se s přílišným úspěchem. Proto si odborníci na kočičí chování myslí, že jakmile kočky vytušily, že jim jejich lidé nerozumí, začaly pro efektivnější komunikaci využívat mňoukání, aby lépe vyjádřily své potřeby.

Každá kočka je samozřejmě jedinečná, některá mňouká více, některá méně. Záleží i na tom, jak moc na mňoukání reagují její majitelé a taky co je to za plemeno.

Pro kočku je tedy mňoukání v dospělosti určitá forma manipulace. Používá to jako nástroj. Pokud by na něj člověk nereagoval, tak s tím po nějaké době přestane, protože zjistí, že to nefunguje.

V minulosti byly kočky vždy samotářkami a cíleně se navzájem nepotkával, a tak si jejich způsob komunikace zaměřoval hlavně na pach. Pachové zprávy si jiná kočka mohla převzít i hodinu poté a vzájemně se nepotkaly.