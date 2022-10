Věda pro děti: Které zvíře neumí chodit pozadu?

Někdy se vážně hodí umět vycouvat. Existuje ale zvíře, které to neumí, i když je to jinak rychlík. Je to klokan. Zní to možná divně, ale většina klokanů opravdu neumí chodit pozadu.

