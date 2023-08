Věda pro děti: Která rostlina je nejjedovatější na světě? Roste i u nás

Nejjedovatější rostlina na světě roste možná i na vaší zahradě. Je to skočec obecný, okrasná nenáročná letnička se zelenými a červenohnědými květy. Semena této rostliny obsahují jeden z nejsilnějších rostlinných buněčných jedů – ricin. Ten je mnohem jedovatější než kyanid nebo jed kobry. Praha 18:24 27. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skočec obecný je krásná, ale jedovatá rostlina | Zdroj: Shutterstock

Skočec obecný pochází ze severovýchodní Afriky a jihozápadní Asie. V našich podmínkách jde o jednoletou rostlinu, která působí exoticky a rychle roste. Ve své domovině je to ale nižší dřevina keřovitého vzrůstu a může dosáhnout výšky až pěti metrů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Která rostlina je nejjedovatější na světě? Roste i u nás

Český název rostliny nebyl zvolen náhodou. Během zrání plody skočce, které vypadají jako pichlavé tobolky, praskají a semena z nich doslova skáčou ven. Vypadají ale hezky a občas se používají i při výrobě náramků. Je třeba dát pozor, aby si někdo podobný šperk nestrčil do pusy, nejčastěji malé děti nebo zvířata.

Semena, která jsou z téměř 70 procent složená z olejů a z 20 procent z bílkovin, totiž obsahují jeden z nejsilnějších rostlinných buněčných jedů, ricin.

Pokud by člověk rozžvýkal pár semen, zhruba 15 až 20, za pár dní by ho to zabilo. U dítěte by pak stačila klidně jen tři semena. Ricin je totiž je 6000krát jedovatější než kyanid a do kapsy strčí i kobří jed.

Věda pro děti: Strašidelná ryba se smrtícím světlem opravdu existuje. Jak žije ďas mořský? Číst článek

Otrava ricinem působí nejprve jako chřipka. Jsou to bolesti hlavy, zvracení a průjem, nakonec ale začnou člověku selhávat orgány. Ricin způsobuje odumírání buněk a shlukování červených krvinek.

V případě otravy je třeba hned vyvolat zvracení, podat živočišné uhlí a volat lékaře. Dnes už existuje i účinný protijed, který je nutné podat co nejdřív.

Z těchto jedovatých semen se ale lisuje taky kvalitní ricinový olej, který jedovatý není. Vařením oleje ve vodě se totiž jedovaté látky zničí. Ricinový olej se pak používá v potravinářství, kosmetice a i lékařství.

V lékárně se dá tento olej koupit jako projímadlo a funguje i na změkčení a zklidnění pokožky. Používá se i proti lupům a na různé vyrážky nebo k zmírnění zánětů a při bolestech svalstva. Využití si olej dokonce našel i jako strojní mazadlo. Ročně se tak sklidí mnoho tun semen.