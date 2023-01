Věda pro děti: Proč kočky někdy zírají s otevřenou pusou?

Jacobsonův nebo taky vomeronazální orgán je součástí smyslového ústrojí nižších obratlovců i některých savců. Díky němu mohou živočichové přijímat pachy i ústní dutinou. Třeba u plazů jde o hlavní orgán čichu, dobře vyvinutý ho mají i koně. A využívají ho i kočky. VĚDA PRO DĚTI Praha 12:20 29. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kočka dokáže zachycovat pachy i ústy | | Zdroj: Shutterstock

Jak se používá Jacobsonův orgán? Pozorovat to můžete třeba na kočkách. Když tento orgán umístěný na dně nosní dutiny využívají, mají pootevřenou tlamu, zvedají horní ret a ukazují přední zuby a do tlamy nasávají do ní vzduch. Říká se tomu flémování.

Pokud máte doma kočku, můžete se jí podívat do tlamičky a tam hned za předními horními zuby uvidíte malý růžový hrbolek, který vypadá trochu jako klíště. To je ono.

Jacobsonův orgán se skládá ze dvou slepě zakončených výklenků. Je ve spodní části nosní dutiny a otevírá se v horní části úst těsně za horními řezáky kočky.

Na sliznici je množství čichových receptorů, na které navazuje vomeronazální základní nerv. Ten odvádí vzruchy do speciální části mozku.

Způsobuje to reakci zvanou Flehmenův reflex, tedy zmíněné flémování. Běžná dýchací cesta se při tom uzavře a místo toho dochází k nasávání vzduchu trubicemi umístěnými za řezáky.

Kočky se u toho někdy olizují a celková grimasa je trochu legrační.

Díky tomuto orgánu skrytému v ústech to kočce pomůže zpracovávat informace o jiných kočkách a místech. Na základě vůní kočka zjistí, jakého pohlaví je procházející kočka, kolik jí zhruba je, jestli je přátelská, nebo hrozba.

Orgán taky souvisí se sexuálním instinktem a aktivitou. Nejsilnější je u nekastrovaných kočičích samců.