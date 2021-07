UNESCO po stížnostech Austrálie nezapsalo Velký bariérový útes mezi ohrožené přírodní památky

Výbor pro světové dědictví UNESCO v pátek nakonec nezařadil Velký bariérový útes mezi ohrožené přírodní památky, informovala agentura AFP. Odborná veřejnost má sice o stav tohoto unikátního ekosystému obavy, Austrálie však s jeho přidáním na seznam ohrožených míst nesouhlasila. Fu-čou/Brisbane 19:36 23. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útes přináší australskému turistickému průmyslu značné příjmy. | Foto: MATT CURNOCK/TROPWATER JCU/via | Zdroj: Reuters

Výbor pro světové dědictví UNESCO, který aktuálně jedná v čínském Fu-čou rozhodnutí týkající se útesu po intenzivním tlaku ze strany Austrálie odložil. Útes přináší australskému odvětví turistického ruchu značné příjmy a Canberra se obává, že pokud by byl zařazen mezi ohrožené památky, mohlo by to v očích cestovatelů snížit jeho atraktivitu. Proti zařazení na seznam památek v ohrožení země bojuje již léta.

Koráli blednou

Zapsání útesu mezi ohrožená místa navrhlo UNESCO nově v červnu na základě konzultací s odborníky a organizacemi. Experti poukazují zejména na blednutí korálů, které je mimo jiné důsledkem klimatických změn. Blednutí signalizuje postupný úhyn korálů.

Barvu útesu dodávají řasy, které také korálům zajišťují živiny z mořské vody. Když je voda v oceánu příliš teplá, koráli se začnou řas zbavovat. Lehce vybledlí koráli se mohou při poklesu teploty vody ještě vzpamatovat, hůře postižení „hladovějící“ koráli jsou náchylnější k nemocem a umírají.

Velký bariérový útes lemuje severovýchodní pobřeží Austrálie. Je to největší komplex korálových útvarů na světě - rozkládá se na ploše přesahující 334 000 kilometrů čtverečních, a zabírá tak větší plochu než Itálie. Je domovem více než 1500 druhů ryb, 411 druhů korálů a desítek dalších živočišných druhů. Na seznam světového dědictví UNESCO byl zapsán v roce 1981.