Z kontroverzního ‚vězení‘ v Rusku byly odvezeny a vypuštěny do moře poslední kosatky

Poslední dvě kosatky z kontroverzního ruského zařízení na Dálném východě jižně od Vladivostoku se dostaly na svobodu. Po pět dnů trvající přepravě byly vypuštěny do Ochotského moře. Podle ruských médií to v úterý oznámil Výzkumný ústav rybolovu a oceánografie Ruské federace (VNIRO). Moskva 16:21 27. srpna 2019

Ve vodní nádrži nacházející se v zátoce Sredňaja, asi 80 kilometrů jihozápadně od Vladivostoku, bylo původně drženo 11 kosatek a 90 běluh odchycených na volném moři. Poslány měly být do akvárií. Poté, co se kolem jejich osudu zvedla po celém světě vlna protestů, byly postupně vypouštěny zpět do moře. Jedna kosatka a tři běluhy podle VNIRO zmizely.

Poslední kosatky, samice Charju a samec Forest, a spolu s nimi šest běluh musely cestou na svobodu urazit 1800 kilometrů. Z místa na pobřeží Ochotského moře pak byly kosatky v klecích u katamaranu přepraveny půl kilometru od břehu a vypuštěny.

Obě chvíli kroužily u břehu a poté zamířily na volné moře. Vědci budou jejich další pohyb monitorovat z družic díky sledovacím zařízením, která kytovcům nainstalovali. Běluhy byly do vody puštěny přímo u břehu.

Vypouštění kosatek a běluh ze zátoky Sredňaja se uskutečnilo ve čtyřech etapách. První dvě kosatky byly osvobozeny 27. června, další tři 16. července a opět tři 6. srpna. Spolu s nimi se na svobodu postupně dostávaly i běluhy, nicméně není jasné, zda nějaké v zařízení ještě jsou a případně kolik.

