Vyhněte se uklidňujícím pilulkám, kočkám pusťte Mozarta, radí majitelům veterinářka před Silvestrem

Hluk, kouř a světelné efekty spojené s oslavami nového roku jsou pro zvířata nejen stresující, ale někdy i nebezpečné. Majitelé by měli na silvestrovskou noc připravit hospodářská zvířata i domácí mazlíčky. Podle veterinářky Martiny Načeradské jsou pro zvířata nejlepší tmavší místnosti se zataženými roletami. Majitelé psů a koček by je ale měli nechat tam, kde si zvířata samy vyberou. Praha 15:46 31. prosince 2019

„Důležité je netahat psy ven, když nechtějí. Představte si, že se bojíte pavouků a někdo vás vezme a zatáhne vás do místnosti, která je jich plná. Pokud mi dá pes jasně najevo, že nechce ven, nebudu ho tam tahat. Případně mu vyrobím toaletu doma. Pokud chce být zalezlý ve skříni, nechám ho tam,“ vysvětlila ve vysílání Radiožurnálu Načeradská.

„Nejlepší je tmavší místo. Ideálně zatáhnout závěsy nebo rolety, pokud je to možné, pustit tišší hudbu, aby zvíře tolik nevnímalo hluk. Pokud se pes extrémně bojí, pak je nejlepší ho vzít a odvést z města někam, kde rachejtle tolik nebouchají.“

Veterinářka také radí, že hlavně kočky by na Silvestra majitelé neměli pouštět ven. „Apeluji na majitele, kteří svoje kočky běžně pouštějí ven, aby je po setmění už ven nepouštěli, protože se může stát, že se jim nevrátí. Může ji zranit rachejtle, nebo se vystraší natolik, že skončí na stromě nebo vletí pod auto,“ popsala.

Podle vlastní zkušenosti se Načeradská svěřila, že svým kočkám pouští klidnou hudbu. Jak dodala, podle studií tyto kočkovité šelmy preferují klasiku. „Pusťte jim třeba Mozarta,“ nabízí.

Zvláštní péči by měli lidé věnovat mazlíčkům třeba se slabším srdcem, kteří jsou pod zvýšeným stresem náchylnější ke kolapsu. „Pokud mám psa, který je kardiak, rozhodně bych se měla snažit, aby nebyl stresovaný, nesnažit se ho zapojit do našeho veselí,“ tvrdí.

Veterinářka naopak odrazuje od podávání uklidňujících, takzvaných modrých pilulek, pro psy. Obsahují totiž podle ní acepromazin, což způsobuje, že se pes nemůže hýbat, ale jinak všechno vnímá.

„Pokud mu majitel příští rok tabletku nedá, uvidí, co se mu stalo. Představte si, že se něčeho strašně bojíte a někdo vás znehybní, takže jste za plného vědomí uprostřed toho, co se vám nelíbí. To je v podstatě mučení,“ dodává Martina Načeradská.