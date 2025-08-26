‚Většina jasanů tady svůj boj prohrává.‘ Stromy napadá houba chalara fraxinea a postupně odumírají

Na místě zaniklé obce Fichtenbach, konkrétně na cyklotrase z Babylonu na horu Čerchov, probíhá kácení jasanů napadených houbovou chorobou. Ta způsobuje nekrózu stromu a jeho postupné odumírání.

Jasan na Zlínsku napadený houbou Chalara fraxinea

„Odumírají jednoleté, dvouleté letorosty, ty, co by ten strom měly živit. Tudíž ten strom ztrácí vitalitu a neroste a postupně odumírají i kořeny. Ty stromy jsou pak velice nebezpečné pádu,“ vysvětluje jednatel domažlických městských lesů Josef Forst škody, které na jasanech páchá houba chalara fraxinea. 

Zchřadlé stromy pak mohou kdykoli spadnout na cestu. „Teď už je to tu hlavně v takovém stavu, že ty stromy vážně odumírají. Brání se tomu, někdy se tomu brání poměrně dlouho, ale nakonec většina těch jasanů ten svůj boj tady prohrává. Takže likvidujeme vyloženě ty nejhorší, ale vidíme i ty další, že jsou proschlé v korunách a pouští poměrně dost semen“ přibližuje stav na cyklotrase z Babylonu na horu Četchov Forst. 

Napadené stromy se musí porážet metodou postupného kácení, kdy se větve stromů musí postupně rezebrat a odřezávat.

„Kdyby se strom podřízl a spadl, spadne na linku vysokého napětí. Je tady spousta překážek, takže to nejde,“ vysvětluje Radek Matoušek z odborné firmy, která ve Fichtenbachu kácí jasany. 

„Uvidíme, co ta houba udělá do budoucna. Nikdo zatím neví, jak se šíří, takže uvidíme,“ uzavírá Josef Forst.

