V okolí lipenské vodní nádrže se pohybuje smečka vlků. Při naháňce zadávili loveckého psa

Lidé v okolí Lipenského jezera začínají mít obavy z vlků. Divoká zvířata se objevují na turistických trasách i v obcích. Obavy místních ještě umocnil incident, kdy smečka vlků v prosinci přímo před myslivci usmrtila loveckého psa při naháňce. Na Šumavě jde o úplně první událost tohoto druhu. České Budějovice 10:01 10. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlci jsou zákonem chránění a běžně se berou jako plachá zvířata. To však o vlcích v okolí Nové Pece příliš neplatí | Foto: MrT HT | Zdroj: Flickr

„Psi naběhli do mlází, ozval se velký povyk a vyběhl vlk se psem. A zadávil ho,“ líčí myslivec Vlastimil Baštýř, který se zúčastnil prosincové naháňky, při které smečka vlků usmrtila fenku jagdteriéra.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Petra Kubáta

My jsme viděli nahoře ty stopy, tak už jsme věděli, že je zle. Na jednu stranu vyběhli tři, na druhou pět. Kdyby to byl divoký vlk, tak ten by panicky prchal. Tady tito ale nemají u nás žádného predátora. Když to bude takto pokračovat, tak může dojít třeba i k napadení člověka, míní myslivec.

Nezávislý starosta Nové Pece na Prachaticku Martin Hrbek upozorňuje, že po tomto incidentu začínají mezi místními panovat obavy. Sám má s vlkem osobní zkušenost.

„Letos jsou přemnožená divoká prasata. A po jejich stopách přišel údolím vlk, který prošel i přes naší zahradu. Je to nepříjemný pocit, asi bych teď samotné děti do lesa nepustil,“ vysvětluje starosta.

Nezávislý starosta Nové Pece na Prachaticku Martin Hrbek ukazuje les, ve kterém se pohybuje smečka vlků | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Vlčí smečka se pohybuje v lesích na hranici s národním parkem Šumava, okolo turistických a cyklistických tras.

„Ochranáři věděli, že je tady pár. O té smečce se dozvěděli prakticky až na základě toho incidentu. Místní obyvatelé potkávají vlky nahoře na kanále, jak se zastavují 20 metrů od člověka,“ vysvětluje starosta.

Vlci přímo v obcích

Jiří Mánek, bývalý ředitel Národního parku Šumava a předseda Turistického spolku Lipenska upozorňuje, že útok smečky vlků na psa v přítomnosti myslivců je varovným signálem. Říká, že vlk do divoké přírody patří. Musí být ale nastavená jasná pravidla.

Do Beskyd se vrací vlci, letos na jaře přivedli na svět vlčata Číst článek

„To zvíře je velice inteligentní. Ve chvíli, kdy je na vrcholu potravní pyramidy, tak se to zvíře s vědomím, že ho nikdo neohrožuje, podle toho i chová,“ vysvětluje Mánek.

Vlci jsou zákonem chránění a běžně se berou jako plachá zvířata. To však o vlcích v okolí Nové Pece příliš neplatí.

„To jeho přibližování se k člověku se vyvíjí. Nevíme, kam až to může dojít. Máme nedávno poznatek z Želnavy, kde se uprostřed obce smečka tří vlků dobývala do dvora. A podhrabávala se dokonce k psovi. Pakliže bude mít vlk absolutní ochranu a neexistuje plán, kdy a jak proti vlkům zasáhnout, tak ty obavy jsou na místě,“ říká Mánek.

Dodává, že vlci postupně mění své chování. „Máme zkušenosti, že lovci vystřelí na koloucha, ten zhasne, ale pro vlky je to signál, že je někde snadno dohledatelná potrava. Například v oblasti Borových Lad jsme zaznamenali také případ, že po zastřelení koloucha začali vlci výt a ve smečce šesti kusů si pro něj šli. Nebo hajný potká tři vlky na dvacet metrů. Hodí po nich klacek, dva utečou, třetí zůstane stát. Takhle se divoký vlk nechová,“ přemýšlí Mánek.

Lidé musí být opatrní

Na území Národního parku Šumava žije několik desítek vlků. První divoká smečka se tam objevila v roce 2017. Jejich přemnožení ani útoky na člověka podle mluvčího parku Jana Dvořáka nehrozí.

Národní park Šumava slaví třicetileté výročí. Za tu dobu se do přírody samovolně vrátili vlci nebo bobři Číst článek

„Na toho vlka nejsme zvyklí více než sto let. I ti vlci zjišťují, jaké jsou jejich limity. Každý člověk, který vlka potká, by rozhodně neměl začít panikařit. Toho vlka nesmí pronásledovat. Má si od něj držet určitý odstup, nebo nejlépe jít úplně jiným směrem,“ říká.

Apeluje, aby měli turisté při výletech na Šumavě vždy své psy na vodítku. I myslivci varují, že pokud by pes vběhl v lese mezi odpočívající smečku vlků, hrozí mu zadávení.

Zároveň ale Dvořák odmítá spekulace, že jsou vlci zkřížení se psi nebo utekli z vlčích výběhů například v Srní nebo v Bavorsku.

„Nic takového se nedělo a dít ani nebude. My jsme si i na základě těchto spekulací nechali udělat genetickou analýzu vzorků vlků, kteří žijí v návštěvnickém centru, a těch divokých. Nebyla shledána žádná shoda. A co se týče zkřížení vlků se psy, i zde genetické vzorky nezjistily, že divoký vlk vykazoval jakékoliv znaky psa. Je to rozšiřování nepravdivých informací,“ uvádí Dvořák.

V posledních letech jsou na Šumavě běžné útoky vlků na stáda. Vlci zakousli desítky ovcí třeba na Knížecích Pláních nebo v Muckově. Škody šplhají do statisíců. Stát kompenzuje chovatelům ztráty. Náhrady za zabití loveckého psa vlky řeší už i Českomoravská myslivecká jednota.