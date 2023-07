Ochránci přírody řeší podmínky případného odchytu nebo odstřelu vlků v Královéhradeckém kraji

Agentura ochrany přírody a krajiny zahájila správní řízení k odchytu nebo odstřelu vlků v Královéhradeckém kraji. Správního řízení se účastní zhruba devadesát obcí. Souhlas k případnému odstřelu nebo odchytu by platil na území chráněných krajinných oblastí Broumovsko, Orlické hory a Český ráj. Proč se tak stalo vysvětluje pracovník Správy CHKO Broumovsko Petr Kafka.u Hradec Králové 23:41 13. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlk | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Vlci jsou zákonem chránění a jejich regulace je možná jen udělením výjimky v případě, že se objeví zvíře, které se chová nestandardně nebo je nebezpečné okolí. Co vlastně zahájení zmiňovaného správního řízení znamená?

Řekl bych spíše, co neznamená. Neznamená to, že bychom tu měli aktuálně nějaké problematické zvíře, které by bylo zapotřebí řešit. Jedná se spíše o povolení k odchytu a odstřelu pro vlky, kteří budou vykazovat rizikové chování do budoucna. Chceme to mít připravené, kdyby nastala taková situace, kterou by bylo nutné aktuálně řešit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pracovník Správy CHKO Broumovsko Petr Kafka se problematice vlků dlouhodobě věnuje

Od začátku května platí tzv. „pohotovostní plán". Ten vznikl ve spolupráci ochránců přírody a úředníky několika ministerstev. Čeho se týká?

Je to dokument, podle kterého se bude postupovat právě v případě výskytu nestandardně chovajících se vlků. Zároveň tento plán popisuje, jaká chování jsou považována za normální, jaká vyžadují například monitoring a sledování, až po ta chování, která jsou vyhodnocena jako kritická. A pro každou z těch kategorií je pak navržen i následný postup, jak se zachovat.



Jak vypadá takové podezřelé chování vlků?

Škála možných chování vlků je velmi široká a je popsána v tom pohotovostním plánu. Jsou tam chování přirozená, bez velkého nebezpečí. To jsou například blízká setkání s vlkem, kdy jsou zvířata pozorována ze vzdálenosti několika desítek metrů a kdy vlk člověka, sedícího například v osobním automobilu, vůbec nezaregistroval.

Vlků v Česku přibývá. ‚Pohotovostní plán umožní rychle zpacifikovat rizikové jedince‚‘ říká odbornice Číst článek

Mohou tam být potom samozřejmě situace, kdy se vlk přibližuje k lidským obydlím opakovaně, ale nezajímá se víc o člověka. To jsou pak ony závažnější situace, kdy se vlk přibližuje, pozoruje člověka a jeví o něj zájem. Za problematické je považována i chování, které může souviset s napadáním hospodářských zvířat, která jsou dobře ochráněna před útoky vlků.

A ty kritické jsou potom takové, kdy se vlk opakovaně k lidem přibližuje, je vůči nim agresivní, lidi vyhledává nebo od nich loudí potravu. Či na člověka už zaútočil. Právě na takové situace, které budou vyžadovat rychlá řešení, chceme být připraveni.

Pokud se skutečně objeví vlk, který se chová podezřele. Co bude následovat?

Nejdříve dojde ke shromáždění dostupných informací, zda se jedná opravdu o vlka a jak je to jeho chování nebezpečné. A dále bude svolán takzvaný pohotovostní štáb, který je složený jak z ochránců přírody, tak i ze zástupců krajského úřadu, veterinářů, myslivců, policie, případně obcí.

Štáb bude vyhodnocovat, jak je ono chování nebezpečné, a následně zvolí další postup.