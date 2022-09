Krušnohorský vlk, kterého našli houbaři, je zraněný víc, než se čekalo. Do přírody se už nevrátí

Těžce zraněného vlka našli o víkendu mezi Horní Blatnou a Potůčky na Karlovarsku houbaři v silničním příkopu, kde ležel několik hodin. Zřejmě ho srazilo auto, řidič ujel a nepomohl mu. Vlk nemohl na zadní nohy a skončil v péči záchranné stanice živočichů v Bublavě na Sokolovsku.

„Má vykloubenou kyčel a nejde to už nahodit, protože tam byl dlouho. Kdyby ti lidé zastavili, bylo by to lepší,“ řekl Vladimír Tomáš Smolík ze záchranné stanice Drosera, který se momentálně o vlka stará.

Drosera pečuje o řadu divokých zvířat, setkání s vlkem je ale podle Smolíka unikátní. „Vlka tady máme poprvé. Bylo to nenadálé, kolega nebyl ani připravený, byl tam někde na houbách a byl na místě asi do čtvrt hodiny. Staráme se o všechny, máme tady zvířata z divoké přírody. Vlk je ale rarita, protože jich moc není.“

„Vzal jsem ho jako každého psa“ − Vladimír Tomáš Smolík, ošetřovatel

Po zveřejnění informací o vlkovi na sociálních sítí se strhla lavina komentářů plných podpory i různých dotazů. Lidé se třeba diví chování vlka, kterého záchranáři ošetřují bez jakýchkoliv ochranných pomůcek. Ani k převozu na veterinu nemusel být vlk uspaný, nebo opatřený náhubkem. Zvíře působí naprosto odevzdaně a krotce.

„Lidé by na něj takhle neměli sahat, měli by zavolat a nehladit. Já, jelikož jsem měl vždy nějaké psy, tak jsem ho vzal jako každého psa. Samozřejmě výtky od lidí, že by mě mohl pokousat, jsou pravda. Myslím si ale, že kdyby mě srazilo auto a vzal mě někdo do náručí, tak je mi jedno jestli jsem nahatý, nebo ne, hlavně ať mě zachrání,“ vysvětlil Smolík.

Rozsáhlá zranění

Vlk z Krušnohoří, jak mu teď řada lidí na Karlovarsku přezdívá, byl po dvou návštěvách veterinárních ordinací v Karlovarském kraji převezen na speciální ortopedickou kliniku do Prahy, kde mělo dojít k operaci kyčle.

„Hledali jsme specialistu, který je doporučován od spousty pejskařů. Spravil hodně takových zranění a ti psi dnes závodí,“ dodal další ze záchranářů Petr Korelus.

Už první vyšetření bohužel nedopadla dobře. Původně veterináři předpokládali, že jde pouze o otok, který tlačí na míchu, poté se ukázalo, že potřebuje operaci levé zadní kyčle.

Veterinář v Praze navíc odhalil další těžká zranění po celém těle. Zvíře má zlomenou čelist, narušenou nervovou soustavu a nemůže se postavit na přední ani na zadní nohy.

Podle ošetřovatelů teď bude zásadní dostat šelmu zpět do kondice, aby všechna další vyšetření a následné operace zvládla. Léčba bude zřejmě trvat i několik měsíců.

Do přírody už se nevrátí

Návrat do přírody u Krušnohorského vlka nepřipadá v úvahu. Jde o mladého samce, který ještě není ani plně přezubený, což znamená, že zřejmě ani neumí sám lovit. Dalším problémem je to, že si zvykne na přítomnost člověka.

„Zvykne si na lidi, je mladý. Smečka by ho navíc nepřijala,“ řekl Smolík. Až se zvíře uzdraví, čeká ho návrat do bublavské stanice, kde se chystají připravit mu výběh. Co s vlkem ale bude dál, není jisté, k chování takového zvířete je totiž zapotřebí spousta povolení. Jisté je jen to, že bez pomoci lidí už se neobejde.

Lidé mohou přispět na jeho léčbu na účet číslo 6005200359/0800. Náklady budou podle Smolíka odhadem desítky tisíc korun.

