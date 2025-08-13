Vlka, který utekl z výběhu na Šumavě, stále neodchytili. Pracovníci zatím neví, jak se dostal ven
Správcům Národního parku Šumava se zatím nepodařilo odchytit vlka, který utekl z výběhu u návštěvnického centra v Srní na Klatovsku. K výběhu, kde žije vlčí smečka, se vlk v posledních dnech pravidelně vrací. Je to zřejmě vlčice a je pravděpodobné, že byla součástí této smečky. Podle jejího chování, které správci vysledovali, se nejspíš snaží do výběhu vrátit.
Jak se dostala ven, se zatím nepodařilo zjistit. V tříhektarovém členitém výběhu byla původně třináctičlenná smečka, podle posledních pozorování je tam ale teď jen devět zvířat. Odborníci z parku se i díky zprávám od veřejnosti také snaží monitorovat pohyb dalších vlků na Šumavě, řekl mluvčí parku Jan Dvořák.
Z výběhu na Šumavě se vlků mohlo dostat více, terén je ale nepřehledný, říká vedoucí zoolog správy parku
K výběhu instalovali lidé z parku už dříve průchozí odchytovou klec. Vlčice se jí ale vyhýbá. V úterý proto přidali ještě nášlapnou past a snaží se vypozorovat chování zvířete. U výběhu se ukázala v úterý večer i ve středu ráno. „Kolegové se snažili jí nadběhnout s uspávací puškou, kdyby se ji podařilo uspat, ale nepodařilo. V tuto chvíli víme, že ten jedinec se stále pohybuje tady v okolí vlčího výběhu. Ta aktivita je tam prakticky identická - ráno, dopoledne, podvečer a večer. Samozřejmě se budeme snažit ji nějakým způsobem dostihnout a uspat,“ řekl mluvčí.
Správcům parku se od lidí dostávají zprávy o nedávném pohybu vlků. Nejvíc je jich z okolí návštěvnického centra. „Máme také informace například o pozorování z posledních dnů u Keplů, pozorování u jezera Laka, pozorování například u Chaty Rovina nad Hartmanicemi a na dalších různých místech,“ uvedl Dvořák.
Pracovníci parku tato pozorování evidují, jezdí na místa hlášeného výskytu a snaží se tam zjistit pobytové stopy vlka, případně odebrat genetické materiály, které se posílají k určení DNA do laboratoře.
Neznamená to ale, že všechna hlášení se týkají vlků, kteří mohli uniknout z výběhu u návštěvnického centra. „Víme o tom, že na Šumavě žije osm potvrzených vlčích smeček, takže ta hlášení se mohou týkat i divokých vlků,“ uvedl mluvčí.
Na Šumavě u Srní zřejmě utekli vlci z výběhu. Vedení národního parku zřídilo krizový štáb
Správci parku žádají o informace
Pro správce parku jsou důležité všechny informace s ohledem na současnou situaci i pro monitoring divoké populace těchto šelem. Jsou tak vděčni za informace, je také důležité, aby lidé svá pozorování doplnili i o co nejpřesnější čas a místo setkání s vlkem, o chování zvířete - jestli bylo plaché, zastavilo se, dívalo se na lidi, jestli šlo třeba křikem odehnat a podobně. Pomůže také fotografie nebo video.
Pracovníkům parku se zatím nepodařilo zjistit, jak se vlci mohli dostat z výběhu v Srní. Oplocení pravidelně kontrolují, v minulých dnech našli jen na jednom místě pokus o podhrabání plotu, nebylo ale tak velké, aby se jím protáhlo dospělé zvíře. „V tuto chvíli vidíme, že ta smečka vevnitř je nějakým způsobem stabilní, chová se normálně, nemáme vůbec náznaky, že by docházelo k nějakému poškození plotu zevnitř ani zvenku, takže je to pro nás záhada,“ dodal mluvčí.
Ředitel parku Pavel Hubený ustanovil k odchytu vlka nebo vlků krizový štáb. Žádný z doposud monitorovaných vlků podle správy parku nevykazoval chování nebezpečné pro člověka.