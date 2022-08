Letošní červenec byl třetí nejteplejší v historii měření. Hodnoty v Evropě opakovaně přesahovaly 40 stupňů

Dlouhotrvající a intenzivní vlna veder, která sužuje některé části severní a západní Evropy, vytváří teplotní rekordy. Letošní červenec byl celosvětově třetí nejteplejší v historii měření, informovala v pondělí evropská agentura pro sledování atmosféry Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). V evropském měřítku jde o šestý nejteplejší červenec v historii výzkumu, přičemž teplota v Evropě opakovaně přesahovala 40 stupňů Celsia. Brusel 20:35 8. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dlouhotrvající a intenzivní vlna veder, která sužuje některé části severní a západní Evropy, vytváří teplotní rekordy (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výrazně nadprůměrné teploty převažují podle vědců především na severní polokouli. Teplotní rekordy zaznamenaly například země v severní a západní části Evropy, naopak podprůměrné teploty panovaly podél západní části Indického oceánu, od Afrického rohu po jižní Indii, nad velkou částí střední Asie i nad většinou Austrálie.

V souvislosti s teplotními rekordy zaznamenal červenec 2022 také nadprůměrné sucho. Nedostatek srážek postihl zejména jihozápad a jihovýchod Evropy. Sucho mělo výrazný dopad na lokální hospodářství a způsobilo šíření a zesílení požárů.

Nadprůměrně suchý červenec zaznamenaly i země ve velké části Severní Ameriky, v rozsáhlých oblastech Jižní Ameriky, střední Asie a Austrálie. Naopak nadprůměrně vlhké podmínky byly zejména ve východním Rusku, severní Číně a v rozsáhlém pásmu od východní Afriky přes Asii až po severozápadní Indii.

„Lze očekávat, že s dalším nárůstem globálních teplot budeme nadále svědky častějších a delších období extrémně vysokých teplot,“ uvedla Freja Vamborgová, vedoucí vědecká pracovnice služby Copernicus Climate Change Service.

„Vlny veder představují vážné riziko pro lidské zdraví a mohou zvýšit intenzitu a délku trvání mnoha dalších katastrofálních klimatických jevů, včetně lesních požárů a sucha, což má dopad na společnost i přírodní ekosystémy,“ dodává.

Nejnižší hodnoty za 44 let měření dosáhl letos v červenci rozsah mořského ledu v Antarktidě, byl o sedm procent pod červencovým průměrem. V Jižním (Antarktickém) oceánu vědci zaznamenali rozsáhlé oblasti s podprůměrnou koncentrací mořského ledu.