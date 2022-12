Nedivím se Gretám. Konáme barbarství a ignorovali jsme ekologické hříchy lidstva, říká ochránce přírody

Ceny vodného a točného se zvedají, v Česku totiž dochází voda, varuje Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody v pořadu Finančák Radia Wave. „Voda z naší krajiny mizí. A není to tím, že by méně pršelo, ale že rychle odteče, nemá se kam vsakovat. Půda v Česku je mrtvá, zpevněná, voda se nemůže vsakovat. Místo aby se dobře využila, tak zmizí v řekách, v mořích a konec. Proto je nutné s vodou šetřit. To, že se zvedla její cena, je dobře,“ věří. Praha 17:05 25. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Něco zrušíme o své vůli a něco nebude ekonomicky dávat smysl, třeba lyžařské sporty,“ očekává ochránce přírody Petr Stýblo (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

„Lidé ze zdražování vody nejsou nadšení, ale tím voda nabývá té hodnoty, kterou má. Přispívá to k tomu, co my tvrdíme už dávno, že lze vodou šetřit v domácnostech. Teď to nabývá na významu. Že to lidé pocítí na peněženkách, je dobře, alespoň o tom přemýšlejí,“ je přesvědčený Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Kupovat si balenou vodu je nesmysl,“ říká Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. Proč? Poslechněte si celý rozhovor ve Finančáku

Šetřit vodou by se mělo hlavně z ekologických důvodů, podotýká Stýblo. „Ale peněženky nám pomůžou relativně jednoduše změnit návyky,“ uznává. Za chybu považuje třeba to, když si lidé čistí zuby při tekoucí vodě. „To jsou až dva tisíce korun ročně. A úplně zbytečně.“

Uspořit se dá také na tom, že se omezí sprchování. „Třeba když se sprchujete ve dvou, s partnerem. Nebo když zkrátíte dobu sprchování, v jižní Africe už mají web s dvouminutovými songy, které si zpíváte a pak sprchu ukončíte.“

Konáme barbarství

Pomohlo by také používat vodu dvakrát, třeba tou z kuchyně zalévat květiny. „Zalévat zahradu pitnou vodou je barbarství. A to už vůbec neříkám, jaké barbarství je napouštět bazény pitnou vodou,“ zdůrazňuje ochránce přírody.

Z českých polí ročně odtečou dva miliony sklápěcích tatrovek zemědělské půdy, varuje analytik Kotecký Číst článek

Navrhuje třeba vodou ze sprchy splachovat záchody. Nebo více využívat dešťovou vodu. „Říká se tomu šedá voda. Leckterá voda v domácnosti je dost čistá na to, aby se s ní dalo zalévat nebo splachovat,“ nabádá Stýblo.

„Konáme spoustu barbarství, protože se máme dobře. A je pravděpodobné, že se už tak dobře mít nebudeme. Něco z toho proto zrušíme o své vůli a něco nebude ekonomicky dávat smysl, třeba lyžařské sporty,“ očekává ochránce přírody.

„Čekají nás velké změny, které se netýkají jenom vody. Bude to šok. Docela se svým dětem omlouvám za to, do čeho jsme je uvrhli tím, že jsme ignorovali hříchy, které lidstvo po desetiletí páchalo. A naše děti se teď s těmi důsledky budou muset nějak poprat. Bude to hodně těžké. Mrzí mě to.“

„My ekologové jsme dlouho neuměli vyčíslit hodnotu přírody penězi. To se budeme muset naučit.“

„Vůbec se nedivím Gretám a dalším. Jsou zoufalí, protože to, co mají do života nachystáno, není moc dobré,“ říká Stýblo s odkazem na Gretu Thunbergovou, švédskou aktivistu, která upozorňuje na příliš pomalé reakce společnosti na změnu klimatu.

„My ekologové jsme dlouho neuměli vyčíslit hodnotu přírody penězi. To se budeme muset naučit, dnes už jsou na to metody. Třeba kolik je ekosystémová služba stromu, který stojí na náměstí,“ uzavírá člen Českého svazu ochránců přírody.

Poslechněte si celý pořad Finančák, audio je vlevo nahoře v článku.