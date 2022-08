‚Pořád nám čvachtají boty, i když je nejsušší období roku.‘ Na Čeřínku loni vybudovali tůně a plánují další

Okolo přírodního parku Čeřínek na Jihlavsku vznikají tůně. Členové spolku Říční krajina je loni vybudovali v lesích, které patří pražskému arcibiskupství. Tůně kolem pramenišť už teď zadržují vodu a přitahují živočichy, například čolky. Archibiskupství hodlá vznik dalších tůní letos podpořit finančně. JIhlava 0:10 18. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tůně okolo Čeřínku na Jihlavsku | Foto: Patrik Salát | Zdroj: Český rozhlas Vysočina

„Vodu v půdě nevidíme, ale tady je efekt opatření vidět. Až mě překvapuje, kolik je tady vody,“ chválí Pavel Pokorný ze spolku Říční krajina, když pozoruje svého psa, jak vylézá z jedné z tůní na Čeřínku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na Čeřínku přibývají tůně. Kromě prostředí pro obojživelníky zadržují potřebnou vodu v krajině

„Je to velká tůňka vložení do rozcestí příkopů. Vznikla nad plán, původně jsme tam chtěli dát zemní val, takovouo clonu z jílu,“ přibližuje Pokorný a na dně další, menší tůně ukazuje několik čolků.

„Osídlení u vodních biotopů je hodně dynamcké, velmi rychlé. A to v případě živočichů i rostlin,“ vyzdvihuje Pokorný pro Český rozhlas Vysočina.

Význam nemají jen viditelná opatření v podobě tůní. Podstatné je podle Pokorného především částečné zahrnutí příkopu, který vodu z této části lesa odváděl. Díky tomu je teď rozlitá více do krajiny, zůstává v okolí prameniště a není hluboko pod povrchem.

„Máme dnes jedno z nejsušších období v tomto roce, jdeme a pořád nám čvachtají boty,“ pochvaluje si Václav Kos z Polesí Vysočiny, které spravuje majetky Arcibiskupství pražského. A mezi nimi i pozemky, kde vznikly tůně.

„Jsme z toho nadšení. Dosud to byla jejich záležitost, my jsme poskytli prostor. Letos část výsledků určitě finančně podpoříme,“ plánuje Kos. Arcibiskupství hodlá do další etapy terénních úprav na Čeřínku investovat asi 150 tisíc korun.