‚Reakce na klimatické změny.‘ Pardubice chrání stromky před suchem vodními vaky

U některých mladých stromků v centru Pardubic se v poslední době objevily velké zelené plastové vaky s vodou. Radnice prvního obvodu začala zatím jako jediná ve městě testovat tento způsob závlahy dřevin. Mělo by to v případě suchého léta pomoct k přežití hlavně nově vysazených stromů. Jak přesně to funguje, zjišťoval Český rozhlas Pardubice.

