Volně žijících slonů v Číně přibývá, nemají dostatek prostředí. Největší překážkou je vodní elektrárna

UNESCO po stížnostech Austrálie nezapsalo Velký bariérový útes mezi ohrožené přírodní památky

Útes přináší australskému odvětví turistického ruchu značné příjmy a Canberra se obává, že pokud by byl zařazen mezi ohrožené památky, mohlo by to v očích cestovatelů snížit jeho atraktivitu.