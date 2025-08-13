Vosy v srpnu zdivočí, přicházejí o zdroj cukru. Nechte jim v ústraní ovoce či nápoj, radí entomolog
Vosám dochází jídlo, a tím i trpělivost. Brzy se dostanou do stresu a jejich chování může být útočnější než začátkem léta. V srpnu přicházejí o zdroj cukru a začínají ho hledat jinde, třeba u popadaného ovoce na našich talířích anebo třeba také ve sklenicích sladkých limonád, které stojí přímo před námi na stole.
„Jsme v parku pod akátem, pod kterým lítá spousta vos. Asi tu loví mšice,“ přibližuje entomolog Robert Tropka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd. Vosy nás zatím příliš neotravují, ale podle Tropky už brzy jejich čas přijde.
„Otravování vos souvisí s jejich životním cyklem,“ přibližuje entomolog Robert Tropka. Poslechněte si reportáž
„Jejich otravování velmi blízce souvisí s jejich životním cyklem. Vosy mají královnu, jinak v hnízdě jsou akorát dělnice, které se nerozmnožují a vychovávají larvy. Začátkem sezony až přibližně do poloviny srpna krmí larvy masem a larvy jim za odměnu produkují ve zvláštních žlázách takové cukerné výměšky. A tím se dospělé dělnice živí,“ vypráví.
Právě někdy v polovině srpna se ale larvy zakuklí a vosy o své přirozené jídlo přijdou. A v tuto chvíli začíná honba za cukrem.
„Jsou v takovém až hypoglykemickém stavu, začnou být agresivní a to je ten čas, kdy nás nejvíc otravují, když pijeme limonádu, jíme nanuka...,“ vysvětluje Tropka.
Odlákání vos
Jak dotěrné vosy od sebe můžeme odlákat, radí Petr Šípek, entomolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Vosy je nejlepší odlákat někam, kam se nechodí. Nechat tam nějaké ovoce, popřípadě sladké nápoje, aby se vosy mohly obsloužit, nabraly a doplnily cukry,“ radí entomolog.
Honba vos za naším rafinovaným cukrem tedy teprve začne, ale podle entomologů se dá očekávat, že jejich aktivita v září zase postupně ustane.