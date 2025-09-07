Vydří srst, bodlina i červíci na ochutnávku. ParaZOO ve Vlašimi umožňuje poznat zvířata všemi smysly

Prohlídku paraZOO ve Vlašimi si nově můžou užívat i nevidomé a neslyšící děti. Zahrada spustila projekt paraZOO všemi smysly. Návštěvníci si můžou doslova vše osahat, očichat a třeba část potravy i ochutnat.

„Udělali jsme takový vozík,“ ukazuje vedoucí paraZOO Martin Hůlka, který přivezl výrazný zelený kufřík na kolečkách.

„Ve vozíku se ukrývají různé pytlíky, které jsou nadepsané třeba nápisem vydra, kdy v každém pytlíku je co nejvíce možných věcí spojených se zvířetem z naší paraZOO, jako je třeba obtisk stopy, srst. A zároveň i něco, co vydra jí, ale i třeba můžete očichat vydří trus,“ popisuje pro Český rozhlas Střední Čechy.

Součástí je také velký model vydry, na který si lidé také mohou sáhnout. „V každém balíčku je i kartička s QR kódem, který odkazuje na naše webové stránky, kde jsou i různé zvuky, které to dané zvíře, tady například vydra, vydává. Také máme v balíčku i možnost si poslechnout naše audio nepohádky o zvířátkách z paraZOO,“ dodává ředitel Hůlka.

Děti si ale mohou prohlédnout i balíčky dalších zvířat. Například malá Eliška se dívá na bodliny ježka. Součástí je samozřejmě i 3D model a kartička se zvuky. „Je to pěkné,“ těší Elišku, která dokonce může ochutnat i křupavé červíky se solí. Kdo by chtěl paraZOO všemi smysly poznat, stačí si o kouzelný kufřík požádat při koupi vstupenky.

