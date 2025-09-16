‚Vyfoťte úlovek v pastičce,‘ žádají vědci veřejnost. Pátrají po drobné bělozubce tmavé

Vědci z Akademie Věd budou na Chebsku pozorovat bělozubku tmavou. Drobný hmyzožravec je v Česku považovaný za poměrně nový druh savce, která podle vědců vyskytuje pouze v Karlovarském kraji. Vědci nyní žádají o pomoc při hledání bělozubky i místní obyvatele.

Chebsko Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Vědci monitorují na Chebsku výskyt bělozubky tmavé (Crocidura russula)

Vědci monitorují na Chebsku výskyt bělozubky tmavé (Crocidura russula) | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„Ta výzva pro veřejnost platí na podzim, protože to je právě to období, kdy se začínají drobní savci stahovat k lidem do baráků. Když ji chytí do pastičky nebo mu ji přinese kočka nebo pes nebo ji jen uvidí někde ležet, tak bychom potřebovali, aby nám ji vyfotil a poslal nám snímky e-mailem s datem a místem výskytu.“ vyzývá vědkyně Alena Fornůsková.

Bělozubky tmavé připomínají rejsky, mají ale bílé zuby, načervenalé stopy v kožíšku a viditelné štětiny na ocase.

Teplomilná a agresivní

Bělozubka tmavá pochází původně ze severní Afriky a do Evropy se dostala už před desetitisíci lety. V Česku ale nežila. 

„Její šíření souvisí s globálním oteplováním, i když to není stoprocentně jisté. Ale vzhledem k tomu, že tato bělozubka dává přednost vyšším teplotám, tak je dost pravděpodobné, že právě globální oteplování stojí za jejím urychleným šířením,“ odhadla dříve pro Český rozhlas Alena Fornůsková z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.

Příchod této bělozubky do Česka vědci očekávali. „Ze sousedních zemí víme, že se tato bělozubka chová poměrně agresivně a postupně vytlačuje menší druhy bělozubek a rejsků. V Irsku stojí za vymizením rejska malého, ve Švýcarsku vytlačila bělozubky šedé i bělobřiché,“ upozornila Fornůsková.

Výzva veřejnosti: posílejte fotky

Bělozubka tmavá je druh žijící v blízkosti člověka a na podzim často proniká do lidských obydlí. Vědci proto prosí veřejnost o zasílání fotografií nalezených bělozubek a rejsků s těmito údaji: co nejpřesnější lokalita, datum nálezu a série snímků – shora, z boku, zespodu a detail zadní končetiny vedle mince (pro měřítko). Tyto podklady výrazně zvyšují šanci na správné určení druhu i další vědecké využití. Kontakt pro zaslání fotografií: fornuskova@ivb.cz.

Tomáš Petrilák, pta Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Příroda

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme