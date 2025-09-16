‚Vyfoťte úlovek v pastičce,‘ žádají vědci veřejnost. Pátrají po drobné bělozubce tmavé
Vědci z Akademie Věd budou na Chebsku pozorovat bělozubku tmavou. Drobný hmyzožravec je v Česku považovaný za poměrně nový druh savce, která podle vědců vyskytuje pouze v Karlovarském kraji. Vědci nyní žádají o pomoc při hledání bělozubky i místní obyvatele.
„Ta výzva pro veřejnost platí na podzim, protože to je právě to období, kdy se začínají drobní savci stahovat k lidem do baráků. Když ji chytí do pastičky nebo mu ji přinese kočka nebo pes nebo ji jen uvidí někde ležet, tak bychom potřebovali, aby nám ji vyfotil a poslal nám snímky e-mailem s datem a místem výskytu.“ vyzývá vědkyně Alena Fornůsková.
Bělozubky tmavé připomínají rejsky, mají ale bílé zuby, načervenalé stopy v kožíšku a viditelné štětiny na ocase.
Teplomilná a agresivní
Bělozubka tmavá pochází původně ze severní Afriky a do Evropy se dostala už před desetitisíci lety. V Česku ale nežila.
„Její šíření souvisí s globálním oteplováním, i když to není stoprocentně jisté. Ale vzhledem k tomu, že tato bělozubka dává přednost vyšším teplotám, tak je dost pravděpodobné, že právě globální oteplování stojí za jejím urychleným šířením,“ odhadla dříve pro Český rozhlas Alena Fornůsková z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
Příchod této bělozubky do Česka vědci očekávali. „Ze sousedních zemí víme, že se tato bělozubka chová poměrně agresivně a postupně vytlačuje menší druhy bělozubek a rejsků. V Irsku stojí za vymizením rejska malého, ve Švýcarsku vytlačila bělozubky šedé i bělobřiché,“ upozornila Fornůsková.
Výzva veřejnosti: posílejte fotky
Bělozubka tmavá je druh žijící v blízkosti člověka a na podzim často proniká do lidských obydlí. Vědci proto prosí veřejnost o zasílání fotografií nalezených bělozubek a rejsků s těmito údaji: co nejpřesnější lokalita, datum nálezu a série snímků – shora, z boku, zespodu a detail zadní končetiny vedle mince (pro měřítko). Tyto podklady výrazně zvyšují šanci na správné určení druhu i další vědecké využití. Kontakt pro zaslání fotografií: fornuskova@ivb.cz.