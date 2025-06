Vyhubit, nebo nevyhubit komáry? Vědci už by to uměli, varují ale před následky

Otravně bzučí a přenášejí některé z nejhorších nemocí, které lidstvo zná. Komáři. Kdybychom je mohli vyhubit, udělali bychom to? Podle vědců už to není jen hypotetická otázka. V posledních letech výzkumníci vyvinuli genetické nástroje, které by mohly být schopné vymýtit komáry a další škůdce jednou provždy. Praha 22:41 8. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V posledních letech výzkumníci vyvinuli genetické nástroje, které by mohly být schopné vymýtit komáry (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Někteří lékaři a vědci teď podle listu The Washington Post tvrdí, že by lidstvo mělo tyto nástroj použít k potlačení komárů. Lidé by přestali trpět malárií, horečkou dengue, virem západonilské horečky a dalšími závažnými nemocemi.

Vývoj této technologie však má i etickou stránku. Kdy, pokud vůbec, je v pořádku úmyslně vyhubit nějaký druh?

„V souvislosti s malárií je v sázce tolik životů, že se chceme ujistit, že by tato technologie mohla být použita v blízké budoucnosti,“ řekl Alekos Simoni, molekulární biolog z projektu Target Malaria, jehož cílem je zaměřit se na komáry přenašeče v subsaharské Africe.

Target Malaria je jedním z nejambicióznějších projektů na potlačení komárů. Simoni a jeho kolegové se snaží zmenšit populace komárů komplexu Anopheles gambiae, kteří jsou zodpovědní za šíření smrtelné nemoci.

Vědci ve svých laboratořích vyvinuli genovou mutaci, která způsobuje, že se samičkám komárů líhnou neplodní potomci bez funkčních vaječníků. Samčí potomci po mutaci zůstávají fyzicky nedotčeni. Simoni doufá, že společnost Target Malaria během příštích pěti let nasadí některé z geneticky modifikovaných komárů do jejich přirozeného prostředí.

Není ale jasné, jak důležití jsou komáři přenášející malárii pro širší ekosystémy. Existuje jen málo výzkumů, které by zjistily, zda by si žáby nebo jiní živočichové, kteří se tímto hmyzem živí, dokázali najít potravu jinde. Vědci horlivě diskutují o širší „hmyzí apokalypse“, která může ohrozit další tvory, kteří jsou na komárech závislí.

Místo toho by podle výzkumníků měli být genetici schopni pomocí editace genů, vakcín a dalších nástrojů zasáhnout nikoliv samotného komára, ale jednobuněčného parazita Plasmodium, který je za malárii zodpovědný.