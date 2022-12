Vyhynutím jen několika dalších živočišných druhů celý ekosystém Země zkolabuje

Živá příroda kolem nás rychle degraduje a děje se to po celém světě. Ekosystémům podle vědců hrozí kolaps a ohrožená je schopnost lidstva zajišťovat si potraviny, pitnou vodu nebo některé léky. Zástupci skoro 200 zemí světa a mnoha organizací proto v těchto dnech jednají v Montrealu o tom, jak tento trend změnit a jak přírodní systémy začít zase uzdravovat. Jak těžké bude dohodnout celosvětový plán na záchranu živé přírody? Co by znamenal pro Česko? Zaostřeno Montreal 22:30 18. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smrtící past způsobená kombinací klimatické změny a ozbrojeného konfliktu mění život v některých částech Somálska na zápas o přežití | Foto: Jiří Pasz

„Příroda je nejlepší přítel člověka, dává nám vzduch, který dýcháme, jídlo, které jíme, energii, kterou využíváme, zaměstnání, na která spoléháme, krajinu, kterou nazýváme domovem. A přesto s ní vedeme válku. Tahle konference má naléhavý úkol uzavřít s přírodou mír.“

Živá příroda kolem nás rychle degraduje a děje se to po celém světě. Poslechněte si celé Zaostřeno Jana Kaliby

Generální tajemník OSN Antonio Guterres ve svém úvodním projevu mluvil i o tom, že my lidé přírodu používáme jako záchod a přirovnal lidstvo ke zbrani hromadného vymírání. Těmito metaforami narážel na dva z mnoha dílčích problémů, které se svět snaží v Montrealu řešit.

Jedním z nich je znečištění přírody pesticidy, plasty a dalšími produkty civilizace. Druhá Guterresova metafora se týká hromadného vymírání druhů kvůli zemědělství, průmyslové výrobě a dalším činnostem člověka.

Podle zprávy OSN z roku 2019 je vymírání nejrychlejší v dějinách lidstva a zánik hrozí v dohledné době asi milionu druhů.

Phil McGowan, profesor Newcastleské univerzity a spolupracovník Mezinárodní unie na ochranu přírody přirovnává živou přírodu k anglické hře jenga.

„Představte si biologické druhy jako věž z kostek. Jde o propojený systém a když budete kostky odstraňovat, jednu po druhé, věž se bude nejdřív kývat, až nastane okamžik, kdy spadne. V případě přírody tedy chvíle, kdy vyhynutím dalších několika druhů celý systém zkolabuje.“

Začít uzdravovat

To podle vědců hrozí celým ekosystémům, které nám zajišťují jídlo, pitnou vodu nebo léčiva. A tady v Montrealu se země světa pokoušejí shodnout, co přesně by měly dělat, aby byla šance zhroucení ekosystémů odvrátit a přírodu začít uzdravovat.

Konference je přitom úplně jiná, je historická. Přírodní rozmanitost nebyla v dějinách lidstva nikdy v tak špatném stavu. Přitom na ní závisí i polovina světového HDP.

„A my teď máme dva týdny na to, aby se 196 zemí shodlo na tom, jak ten problém řešit. A pak jednotlivé vlády a společnosti musí tento globální plán začít naplňovat. To vše tak, aby se do roku 2030 příroda vydala na cestu k zotavení,“ říká tajemnice OSN pro biodiverzitu Elizabeth Mremová.

V oblasti klimatu Pařížská dohoda určila cíl udržet globální oteplení co nejvíc pod dvěma stupni Celsia. U biodiverzity nejde definovat jeden takto jasný cíl. Ale jako základ se tu ozývá potřeba začít do roku 2030 chránit 30 procent pevniny a oceánů.

Víc se dozvíte v pořadu Zaostřeno Jana Kaliby. Poslechnout si ho můžete vlevo výše.